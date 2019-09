Reclaman Migrantes Pagos del Programa de Empleo Temporal

* Ayuntamiento los Contrató Pero no les Paga.

Tapachula, Chiapas; 27 de septiembre.- Cientos de extranjeros indocumentados que entraron de manera ilegal a territorio mexicano, pero que fueron beneficiados con empleo temporal a través de programas gubernamentales, protestaron este viernes porque no les han pagado.

Para ello, los extranjeros, la mayoría de ellos centroamericanos, se concentraron en el edificio que tiene rentado el Ayuntamiento local para sus oficinas, en la Central Poniente y 2a Sur.

Algunos de los afectados dijeron a EL ORBE que las autoridades municipales los tienen contratados para diversas actividades, como las de limpieza de calles y mantenimiento de espacios públicos, y que sus pagos quincenales son canalizados a través de Telégrafos de México.

Sin embargo, por alguna circunstancia que desconocen, no aparecieron sus recursos y por ello se presentaron a esas oficinas a externar sus inconformidades y exigir los pagos.

Mientras eso ocurría, otros cientos de personas llegaron a pedir que sean contratados, pero se les dijo que ya no había vacantes, porque había en la nómina regional unos 30 mil migrantes.

Sin embargo, los extranjeros insistieron porque señalaron que el anuncio del gobierno federal era que se beneficiaran a 80 mil migrantes en territorio nacional y, por lo mismo, exigían que se ampliara ese programa.

Luego de la transmisión en vivo de la protesta por la falta de pago, las autoridades locales ordenaron cerrar el edificio y negaron los accesos.

Hubo el compromiso de que, en las próximas horas, serán liberados los recursos a través del mismo mecanismo, es decir, en Telégrafos.

Durante el resto del día, esas oficinas permanecieron en las mismas condiciones y solo se permitió que pudieran salir las personas, entre servidores públicos, migrantes y otras que llegaron a realizar algún tipo de trámite.

Los indocumentados están recibiendo apoyos mensuales que van desde los 4 mil a los 6 mil, dependiendo las labores que hagan. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello