Pobladores Denuncian Inseguridad Desbordada en “Álvaro Obregón”

* Ayuntamiento Rebasado por la Delincuencia.

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre.- La comunidad rural de “Álvaro Obregón”, al oriente del municipio, está atravesando serios problemas de inseguridad, sin que el Gobierno Municipal atienda ese reclamo, señalaron representantes de la sociedad civil.

David Casimiro Gutiérrez, en voz de los afectados, dijo al rotativo EL ORBE están consternados de lo que está ocurriendo en esa zona, donde asegura hay robos en viviendas, negocios, de motocicletas e, incluso, de cosechas en parcelas; además de asaltos a mano armada y venta de droga.

Pareciera que los actos delictivos ya son imparables, que coinciden con la llegada de extranjeros indocumentados a esa comunidad, “además de que no sabemos quiénes son, de dónde vienen y si están huyendo de las autoridades”, dijo.

Aseguró que no hay ningún apoyo por parte de las autoridades locales y que, incluso, “pareciera que no existieran”.

Evaluó al Gobierno Municipal que aún encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, como “un grupo de personas que no tienen la capacidad de poder dirigir la gobernanza”.

Por eso, hizo un llamado al Gobierno Federal y al del Estado para que unan esfuerzos y atienda los llamados de esa comunidad, una de las más grandes del municipio.

“De nada sirve que estén paradas las patrullas municipales si no desempeñan su trabajo. Lo único que hacen es andar cuidando bares y cantinas”, agregó.

Pidieron la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) para que lleven a cabo operativos de vigilancia, en el ánimo de reducir los índices delictivos y detener a los infractores.

Comentó que, de vez en cuando, les mandan una patrulla municipal para que haga un recorrido, pero que eso no es suficiente cuando los delitos son constantes.

“Pedimos auxilio a la Policía Municipal cuando somos atacados por los delincuentes, pero cuando llegan, lo hacen tres horas después”, agregó.

Según su opinión, “Álvaro Obregón” se ha convertido en “un pueblo sin ley”, en donde la capacidad del Ayuntamiento ha sido rebasada por la delincuencia. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello