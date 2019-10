Habitantes de Unión Juárez Marchan Contra el Alcalde por Ingobernabilidad y Corrupción

*ACUSAN AL ALCALDE DONI ALAN VERDUGO AGUILAR, DE PROMOVER UN GOBIERNO PLAGADO DE INEFICIENCIA E INCAPACIDAD; RESALTAN LA INSEGURIDAD, PÉSIMO DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, APATÍA EN LOS RUBROS DE EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTES Y DE INFRAESTRUCTURA.

Unión Juárez, Chiapas; 1 de Octubre.- A través de una marcha pacífica habitantes de Unión Juárez salieron a las calles a protestar por la ingobernabilidad en la que el Edil mantiene a este fronterizo municipio.

Entre las demandas más apremiantes los habitantes de la llamada Suiza Chiapaneca, resaltan la inseguridad, pésimo desempeño de los servicios públicos, apatía en los rubros de educación, salud, deportes y de infraestructura.

Acusan al edil Doni Alan Verdugo Aguilar de promover un Gobierno plagado de ineficiencia e incapacidad, donde impera el nepotismo y diversos actos de corrupción.

Un pueblo que es enemigo de los conflictos sociales, este martes salió a las principales calles a protestar por el abandono y marginación en la que se encuentra sumido Unión Juárez, un pueblo turístico.

A un año de Gobierno el desarrollo y progreso de este municipio se encuentra estancado, problemas de inseguridad que van desde el narcomenudeo de drogas hasta robos y asaltos. Una policía de 28 elementos para más de 15 mil habitantes.

Carencia en alumbrado público, no hay trabajo de infraestructura y las pocas obras iniciadas han quedado abandonadas, como la red de agua potable en fracción El Campo.

Los habitantes esperan que el Gobierno del Estado y Federal tomen cartas en el asunto y promuevan un plan estratégico para reactivar este municipio que hasta hoy está en completo abandono. EL ORBE/Darinel Zacarías. Ver Columna Polígrafo Político, Página 5

DAN PLAZO DE TRES DÍAS AL ALCALDE PARA DAR SOLUCIONES

Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre.- En un pueblo turístico, donde la paz ha sido su característica por décadas, este martes miles de personas marcharon por las principales calles de la cabecera municipal de Unión Juárez, en protesta por los altos niveles de inseguridad y la falta de obras.

La sociedad no aguantó más. Justo al cumplirse un año de haber asumido como alcalde, Doni Verdugo Aguilar, la sociedad salió a reprocharle pacíficamente que, de plano, no pudo con el cargo.

Se lo habían repetido una y otra vez durante todo el año. Las quejas iban desde las calles destrozadas, la venta indiscriminada de alcohol, los pésimos servicios públicos, el dudoso destino de los recursos del erario y, sobre todo, la inseguridad.

El Presidente Municipal, emanado de una alianza que encabezó el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se mantuvo sin atender el reclamo popular, confiado de que hay inmunidad para ese partido en el poder.

Este martes ya es histórico para ese municipio. Hombres del campo, mujeres, estudiantes, amas de casa, comerciantes y prestadores de servicios, tomaron las calles para hacer público que el Alcalde, como su apellido, ha sido el verdugo de su propio municipio.

Había prometido ser el cambio, pero no cumplió, aunque no se podía esperar mucho de quien ha impulsado, junto con su papá, el exalcalde Herminio Verdugo, la evasión fiscal de vehículos extranjeros con placas de la Unión Campesina Democrática (UCD).

Los manifestantes se concentraron al norte de la ciudad. Aún cuando la mayoría de ellos es la primera vez en sus vidas en las que participan en una protesta, se armaron con pancartas para expresar su molestia en contra de las autoridades locales.

El contingente llegó hasta la explanada exterior de la Presidencia Municipal, en donde realizaron un mitin y exigían que el mandatario diera la cara. Que saliera pues.

Y así lo tuvo que hacer. Acompañado de sus empleados salió para escuchar los reclamos, en donde le dijeron de todo, incluso que ha sido un inútil en esa encomienda.

Ahí le entregaron un documento en el que establecen que el problema social de la inseguridad y la violencia es una preocupación fundamental y cotidiana en la sociedad de ese municipio en los últimos meses.

Incluso le reclamaron que entre los casos de violaciones sexuales que se han cometido, hay dos víctimas varones, pero él contestó que no hay denuncias.

“La ciudadanía no ha podido dejar de convertirlo en un tema alarmante y de preocupación, puesto que cada uno de nosotros en algún momento ha tenido la sensación de inseguridad debido al aumento del crimen y la delincuencia”, señalaron.

De acuerdo a ese documento, hay un aumento de robos domiciliarios, pandillerismo, comercialización de drogas y alcohol, violaciones, y otros que fomentan conductas violentas, tanto en el hogar como en las calles.

Hicieron énfasis en las dificultades de las autoridades para reprimir o prevenir el delito.

La delincuencia ha creado novedosos métodos operacionales, con los que demuestran que existen demasiadas facilidades para que esta situación se dé. Quienes cometen delitos son los que poseen, además de audacia, un alto sentido de inteligencia delincuencial e intuición maligna.

Agregaron que los delincuentes aplican esas cualidades sin un ápice de piedad para sus víctimas y que sus actuaciones tienen una amplia visión de ataques eficazmente dirigidos.

Por ello, exigieron una serie de acciones como parte de la estrategia para erradicar la inseguridad y la violencia, o por lo menos disminuir las incidencias que se han presentado en los últimos meses en ese otrora municipio tranquilo.

El Alcalde, tembloroso, tuvo que tomar nota de cada una de esas tareas impulsadas por la sociedad, luego de que su Gobierno ha fracasado en ese intento.

En la propuesta recalcaron el alumbrado público, vigilancia en las escuelas primarias y secundarias, la implementación diaria del toque de queda a partir de las 23:00 horas, operativos de revisión a motocicletas y vehículos particulares.

Así también, la supervisión de centros que venden bebidas alcohólicas, la puesta en marcha de Policías de Proximidad, además del mantenimiento de ambulancias y vigilancia en las unidades médicas.

Exigieron, además, vigilancia y recorridos por parte de la Policía Municipal y por la Guardia Nacional (GN), para el auxilio y protección de la ciudadanía en contra del narcotráfico y se garantice la seguridad del municipio.

La integración de policías ecológicos, además de una campaña de esterilización de perros y gatos; la atención a fugas de agua en las calles; limpieza de corrales, entre otros puntos.

A verdugo Aguilar no le quedó otra más que prometer, ahora sí, que se va a poner a trabajar para devengar el sueldo que percibe.

De entrada, aseguró que, junto con personal de la Fiscalía de Distrito, recorrerá los barrios y ejidos para conocer las necesidades de la comunidad.

Mientras que este viernes convocará a una mesa de seguridad, para exponer la problemática planteada por la comunidad.

Dentro del plazo de tres días que le dieron para que dé respuestas, también se comprometió a programar rondines y mayor seguridad con elementos Seguridad Pública Municipal en áreas de mayor incidencia delictiva.

Así también, que presentará en Junta de Cabildo el pliego de demandas, en la que estarán presente una comisión de representantes de los inconformes.

No dijo nada del uso y destino de los recursos del erario. Tampoco de la transparencia, el combate a la corrupción, de la rendición de cuentas y mucho menos de obras.

Por la tarde, los manifestantes decidieron retirarse, sin que se registraran incidentes y en espera de que, para el fin de semana, llegue el cambio que el Alcalde prometió en su campaña de proselitismo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello