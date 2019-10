Alcalde Cacahoatán Julio Calderón Sen Fomenta la Corrupción en la Policia Mpal.

*Se Disparan Indices de Inseguridad-

Cacahoatán, Chiapas; 2 de octubre.- Habitantes de este municipio denunciaron que el alcalde Julio Calderón Sen solapa los presuntos actos de corrupción que cometen agentes de la Policía Municipal, a cargo del director Johnny Cancino Aguilar.

También denunciaron que en las instalaciones ocurren diversas anomalías que van desde la detención arbitraria, liberación de los detenidos con cobros que no ingresan a las arcas municipales, hasta la detención de menores de edad.

Varios ciudadanos han interpuesto denuncias en la agencia del Ministerio Público por abusos, pero lamentablemente no han prosperado y asegura que se debe a componendas entre las autoridades municipales y el Fiscal del Ministerio Público.

Romeo Gómez precisó que “uno de mis familiares fue víctima de los delincuentes que operan como policías municipales que continúan trabajando a la antigüita, es decir, detienen a las personas, las golpean, y las víctimas por temor a las represalias no denuncian y los que han acudido con el Ministerio Público, no prosperan las carpetas de investigación.

En la Policía Municipal funcionan dos jueces calificadores que están dados de alta como policías, no como jueces calificadores, entonces su actuar también es lleno de anomalías, principalmente porque desconocen el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y porque se prestan a los actos de corrupción que imperan en esa corporación policiaca.

Dijo que existe usurpación de funciones porque no se puede ser juez y parte, es decir no pueden ser policías y juez calificador, que tienen la responsabilidad de calificar las faltas administrativas de los infractores, llámese en materia de seguridad pública y en materia de tránsito y vialidad.

Denunció que un profesor de nombre Fernando Meza fue designado por el alcalde Julio Calderón Sen como asesor jurídico de la Policía Municipal, el mismo que tiene total desconocimiento, pero llegó al cargo como pago de la factura política, ya que anduvo en la campaña electoral, pero su trabajo deja mucho que desear.

Explicó que hay inconformidad entre la población porque Calderón Sen que tanto quería ser presidente municipal y que ya en una ocasión había perdido la contienda, ahora que tiene la oportunidad de servir al pueblo no lo está haciendo bien, ya que se mareó con el poder.

Igual el profesor Meza tiene total desconocimiento de las leyes en materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El director de la Policía Municipal, tiene total desconocimiento de tácticas y de prevención del delito, ya que solo ha sido policía municipal y siempre lo tuvieron en el C4 en Tapachula, recibiendo llamadas para canalizarlas a la corporación, por lo que nadie se explica cómo es que le dieron tan alta responsabilidad que hasta el momento no ha podido desarrollar.

El denunciante señaló que igual este “flamante” jefe policiaco llegó al cargo como pago de una factura política, sin importarle al alcalde Calderón Sen que la seguridad de los cacahoatecos está en manos de un perfecto desconocido.

Se sabe que Cancino Aguilar reprobó el examen de control y confianza y aun así lo tiene el alcalde al frente de una gran responsabilidad, con lo que se demuestra que tanto el ayuntamiento como la Policía Municipal están de cabeza, agregó Gómez.

Aseguró que como este jefe policiaco tiene desconocimiento de su encargo, hace y se deja manipular por los policías viejos, quienes son “viejos lobos de mar en los actos de corrupción”.

SOLICITAN PRESENCIA DE

DERECHOS HUMANOS

Solicitan que se dé una vuelta el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero que lo haga de manera sorpresiva, para que pueda detectar las anomalías y abusos en contra de los detenidos, sobre todo porque muchas veces detienen a menores de edad y los llevan a las celdas junto con los adultos, en lugar de mandar a llamar a sus padres para entregarlos.

MANTAS CONTRA LA DELINCUENCIA

Como son muchos los asaltos y robos que a diario se cometen en este municipio, la población se ha organizado, desde el inicio de la administración, para protegerse entre ellos, porque aparte de que no confían en la Policía Municipal, cuando los llaman nunca llegan y si lo hacen es cuando el ladrón ya se dio a la fuga.

Varios comerciantes aseguraron que es lamentable lo que se vive en este municipio en materia de seguridad pública, ya que es nula la vigilancia policiaca, situación que provoca la presencia de las bandas delictivas. EL ORBE / Rodolfo Hernández González