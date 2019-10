Exigen Africanos al Gobierno Federal Libre Tránsito por México

* Expresan un Rotundo No a Establecerse en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 5 de Octubre.- Los migrantes provenientes de más de 15 países África que permanecen varados en Tapachula ante la falta de respuesta del Instituto Nacional de Migración de otorgar pases de salida, se mantienen la postura exigir el libre tránsito por territorio nacional.

Aún cuando físicamente se encuentran agotados debido a las ocasiones en que han caminado a través de marchas, así como a la mala alimentación y a las condiciones inhumanas en las que se encuentran en su campamento improvisado a las afueras de la Estación Migratoria, los africanos están decididos a continuar con sus acciones hasta encontrar una respuesta favorable.

Los más de 3 mil 500 africanos varados en Tapachula desde hace meses continúan en la postura de hacer todo lo que esté permitido por las leyes mexicanas para obtener su pase de salida que les permita recorrer el país, y llegar a la frontera con Estados Unidos y pedir asilo en ese país.

Durante 5 meses los migrantes extracontinentales llegaron a Tapachula, y desde hace casi 50 días se encuentran apostados en las afueras de la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’, con la intención de que las autoridades del Instituto Nacional de Migración les otorgue el pase de salida que les permita recorrer México, sin el riesgo de ser detenidos.

En varias ocasiones estos migrantes han marchado en grupo de manera pacífica hacia el Parque Central de Tapachula, lanzando consignas contra el Gobierno Federal, pero hasta el momento ninguna autoridad de este Gobierno se ha acercado a ellos para informarles sobre las posibilidades o no de otorgarles los pases de salida.

Odont, migrante proveniente del Congo, afirmó que, desde un principio han decidido no quedarse en esta ciudad, a la que consideran una cárcel y un infierno, debido a las condiciones a las que se han enfrentado durante el tiempo que llevan varados por la falta de documentos que les permitan continuar su camino.

Los migrantes han asegurado que como una última posibilidad de quedarse en México, sería establecerse en los Estados del centro y del norte del país, donde existen mayores posibilidades de encontrar un bienestar laboral y económico que les permita tener mejores condiciones de vida.

Con dificultad en su hablar, los migrantes han advertido que los más de 3 mil 500 migrantes que están a la espera de un salvoconducto, están en la misma opinión de no quedarse en Tapachula, principalmente porque no hay una oferta de empleo que les permita subsistir.

A todos ellos les han ofrecido trabajo en labores agrícolas en las fincas cafetaleras en la zona alta de Tapachula, pero no han aceptado esa posibilidad, porque desde que salieron desde sus países de origen, amenazados por la violencia y el hambre, decidieron que la meta de esta migración sería Estados Unidos.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración hasta ahora ha guardado silencio y no da solución a la problemática migratoria que se vive en la frontera sur, por lo que varios sectores de la población se ha pronunciado contra el Gobierno Federal para de una vez por todas atienda esta situación y les dé los oficios de salida a los africanos, o bien, los deporte a sus países de origen. EL ORBE/ Marvin Bautista