Edil de Cacahoatán Distribuye Agua de Lodo Como si Fuera Potable: Colonos

* Julio Calderón Sen Mantiene Olvidado su Municipio.

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre.- Al cumplirse el primer año de la administración local que aún encabeza el alcalde, Julio Calderón Sen, ya es considerado como el peor presidente municipal en la historia de Cacahoatán.

Emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido un Gobierno de promesas incumplidas, en donde sectores de la población reclaman el abandono, sobre todo por los pésimos servicios públicos, la proliferación de antros de vicio, inseguridad y la falta de obras.

Los reclamos de este año en los barrios, colonias, ejidos, y hasta en la misma cabecera municipal de Cacahoatán, han sido reiterativas en torno a que todo en las mismas condiciones de indiferencia por parte del Gobierno de Calderón Sen.

Los pobladores han señalado que hasta el momento no hay avances sustanciales en el mejoramiento urbano ni servicios de calidad.

El Alcalde no se inmuta, ni siquiera por los constantes robos a casa habitación y comercios, asaltos a transeúntes, balaceras, homicidios y otros delitos graves.

Fiel a su partido, ha demostrado incapacidad para atender los problemas y rezagos de ese municipio y, por el contrario, pareciera que va en contrasentido a lo planteado por la Cuarta Transformación, a nivel nacional.

Edith Marisela Pérez, vecina de la cabecera municipal, indicó que, en la problemática que están viviendo destacan las calles sin pavimentar, drenaje y alcantarillado en mal estado, servicio de agua potable de pésima calidad, entre otros.

Señaló que es lodo lo que el Gobierno Municipal les está distribuyendo como si fuera potable y que eso les ha provocado enfermedades.

Esos son sólo algunos de los factores que tienen en descontento a los habitantes de la localidad, afirmó, ya que hasta el momento no hay ningún cambio favorable.

Por su parte, Guadalupe Hernández, recalcó sobre la proliferación de negocios con venta de bebidas alcohólicas que afecta a niños, jóvenes y a la misma población en general.

“Es preocupante esa situación en la que los menores de edad corren mayor riesgo de caer en las adicciones del alcoholismo, La desesperación de los padres de familia aumenta ante estas condiciones en las que se encuentra el municipio”.

Por si fuera poco, la indiferencia que muestran las autoridades de Tránsito y Vialidad Municipal ante el reclamo de los comerciantes, al permitir que automovilistas ocupen ambos lados de las calles para estacionarse, ocasionando caos vial.

Las calles y baquetas que fueron construidas en administraciones pasadas empiezan a deteriorarse por falta de mantenimiento, mientras que otras vialidades ya están en deplorables condiciones y siguen siendo los mismos caminos de carreta de principios del siglo pasado.

Calderón Sen preparaba, ufano, su informe de actividades, aunque de antemano se ha dicho que todo es un derroche de recursos en comparsa, como la que hizo al contratar artistas de primer nivel para la feria o para las suntuosas fiestas patrias. EL ORBE/Mesa de Redacción