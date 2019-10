Protestan Militantes de Morena en Asamblea Distrital de Tapachula

* Señalan Acarreos y Actos de Corrupción.

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre.- Las Asambleas Distritales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), celebradas este sábado en Chiapas, fueron escenario de discusiones y señalamientos de corrupción entre los mismos militantes.

Al menos en el caso de Tapachula, los militantes señalaron que hubo acarreo, padrones rasurados, participación de funcionarios municipales e infinidad de irregularidades, igualito como las que tanto criticó Morena que hacían en años anteriores “los de la mafia del poder”.

Las inconformidades no fueron exclusivas de Chiapas, sino del resto del territorio mexicano en donde se desarrollaron esas asambleas, al grado de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena se declaró en “estado de alerta”, precisamente por esos conflictos.

En la Frontera Sur, la sede distrital fue en el Club Campestre de Tapachula, donde desde las primeras horas empezaron a llegar cientos de afiliados a ese partido político, con la esperanza de participar en el proceso.

En la víspera, grupos de simpatizantes habían convocado para asistir a esa reunión, “para un voto de castigo a todos los que representan en el Cabildo del Ayuntamiento de Tapachula que preside Gurría, quienes intentan participar como Consejeros Estatales de Morena para apoderarse del partido”.

Según esa convocatoria previa, “nombraron a operadores políticos, como jueces, auxiliares municipales, presidentes de los comités de Copladem, quienes fueron impuestos”.

Los problemas comenzaron desde la llegada misma de los militantes, ya que sus registros no aparecieron en los padrones y, por el contrario, estaban otros que, según se dijo, eran de diversos partidos políticos.

Por ello no pasaron de la entrada, afuera quedaron fundadores de Morena, militantes, incluso cuadros distinguidos, quienes hicieron patente su inconformidad.

También expresaron que decenas de unidades del transporte colectivo acarrearon en gran parte del día a grupos de personas que era identificada por listas de asistencia y un coordinador, lo que vulgarmente se conoce como “acarreo”.

A diferencia de las elecciones oficiales, en esta ocasión no escondieron ese tipo de llevar a las personas para votar por un mismo candidato. Es más, las unidades los dejaban en la puerta de las instalaciones en donde se llevaba a cabo la asamblea y se estacionaban metros adelante.

Otros señalaron que los funcionarios de primera nivel del Ayuntamiento estaban participando en el evento, sin la menor intención de esconderse o disfrazar su presencia.

Ya dentro, se había dicho que los participantes podrían tener dos minutos de participación. Sin embargo, cuando empezaban los señalamientos de corrupción en contra del Ayuntamiento, así como la falta de cumplimiento de las promesas de campaña, los cortaban o les apagaban el sonido.

Independientemente de los resultados, hubo quienes opinaron que esto fue una práctica de cómo van a operar en las elecciones para elegir al sucesor de Oscar Gurría en la alcaldía, a los Diputados locales y a los federales, dentro de año y medio.

Para los funcionarios municipales que estuvieron en ese evento, la atención de los problemas de Tapachula puede esperar, su partido no.

Así, queda pendiente los temas de las calles destrozadas, la inseguridad, la recolección de la basura y los camiones rentados, las altas tarifas del Coapatap, el desabasto de agua, la falta de obras, la contratación misteriosa de empresas prestadoras de servicios, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello