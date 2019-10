Preocupante la Ola de Inseguridad en Suchiate

*ASALTOS, ROBOS A CASA HABITACIÓN Y A COMERCIOS, LOS ILICITOS QUE SE HAN INCREMENTADO EN LOS ÚLTIMOS MESES.

*POBLACIÓN EXIGE A LAS CORPORACIONES POLICÍACAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, QUE REFUERCEN LOS PATRULLAJES EN EL MUNICIPIO.

Tapachula, Chiapas; 20 de Octubre.- En el municipio de Suchiate, municipio fronterizo entre México y Guatemala, la ola de ilícitos se ha incrementado de manera considerable, problemática que preocupa a la población, ya que hasta el momento las corporaciones policíacas poco han podido hacer para frenar esta situación.

Miguel Francisco Moreira, habitantes de la Colonia «Vista Alegre», afirmó que, desde el ingreso de las caravanas de migrantes centroamericanos el índice delictivo se disparó, toda vez que muchos se quedaron varados en este municipio, y al no encontrar oportunidades han comenzado a delinquir y crear zozobra entre la población.

Aunque en este municipio siempre ha existido la delincuencia, ahora, con la llegada de los extranjeros la problemática se ha incrementado y lo que más preocupa es la poca respuesta de las autoridades para combatir los ilícitos.

Los policías municipales hacen su mayor esfuerzo pero no logran frenar la ola delictiva que acecha al municipio, e incluso no cuentan con la preparación ni el armamento para hacer frente a los delincuentes, quienes operan con armas de fuego de grueso calibre.

«Los migrantes quedaron esparcidos donde quiera y ya están haciendo de las suyas, además no hay mucha presencia policíaca en el municipio, incluso, cuando pedimos auxilio por alguna problemática que se registra los policías municipales tardan mucho en llegar», abundó.

Asaltos, robos a casa habitación, robos a comercios, e incluso homicidios son los que mayor se registran en el municipio, por lo que las personas tienen miedo incluso de salir a las calles en la noche, por lo que es muy probable que sean víctimas de los delincuentes, quienes no sólo los despojan de sus pertenencias sino también atentan contra su integridad física.

Al tratarse de una frontera, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno deben trabajar de manera coordina para brindar la seguridad a través de operativos y patrullajes permanentes, lo cual no lo están haciendo, por lo que este municipio fronterizo es mucho más peligroso.

Para finalizar, exigió a las autoridades reforzar la seguridad en el municipio y combatir a las bandas delincuenciales que se han apoderado de la tranquilidad de la zona, por lo que las corporaciones policíacas, tanto municipales, estatales y federales deben de trabajar de manera coordinada para hacer frente a esta problemática. EL ORBE/ Marvin Bautista