Se Incrementan Extorsiones Telefónicas en la Costa-Soconusco: COCOPARCI.

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre.- El Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI) en materia de seguridad reconoció que debido al índice delictivo en Tapachula, en los recientes meses se han incrementado las extorsiones, donde no solo los empresarios sino la población están siendo víctimas a través de llamadas telefónicas, pidiéndoles cantidades de dinero bajo la amenaza o intimidación de supuestos secuestros.

El Presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI), Jorge Gutiérrez Franco, afirmó que, existen varias denuncias de personas que han sido afectadas por las extorsiones telefónicas, por lo que hizo un llamado a las autoridades para frenar este tipo de intimidaciones.

Los delincuentes operan desde los reclusorios para realizar las extorsiones y utilizan el secuestro de algún familiar o premios llamativos, que a cambio la persona supuestamente ganadora tiene que realizar algún depósito en efectivo, para ser acreedora del mismo.

Anteriormente, los delincuentes intimidan a sus víctimas a través de números telefónicos con “Lada” del norte del país, pero ahora, llaman con números locales, situación que ha provocado que muchas personas caigan en esta forma de operar de los delincuentes.

«Los delincuentes hablan diciendo que tienen secuestrado a algún familiar y piden a cambio depósitos de dinero a determinadas cuentas bancarias, por lo que, en estos casos, las personas deben de colgar, no proporcionar ninguna información y corroborar que su pariente esté bien y posteriormente, denunciar ante las autoridades el número de dónde provino la llamada», sostuvo.

La población no debe proporcionar información personal vía telefónica a presuntos encuestadores de diversas instituciones o posibles secuestradores, y en caso de algunas llamadas donde utilicen estas forma de operar, lo mejor es corroborar la información antes de realizar cualquier depósito en efectivo y sobre todo, denunciar ante las autoridades

Finalmente, mencionó que como integrante de la Mesa de Seguridad Regional, ha hecho del conocimiento de las autoridades esta problemática y ha pedido a la inteligencia de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de Gobierno a combatir la delincuencia, pues aseguró que se debe actuar antes de que esta situación se salga de control. EL ORBE/ Marvin Bautista.