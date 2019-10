Migrantes Optan por Inscribir a sus Hijos en Escuelas Públicas

*Esperan la Entrega de las Tarjetas de Visitante Regional Humanitaria.

Tapachula, Chiapas; 30 de octubre.- Con el flujo migratorio de personas de diferentes nacionalidades en esta frontera sur, aunado a la negativa del Gobierno Federal de otorgarles un salvoconducto que les permita seguir su camino hacia los Estados Unidos, los migrantes han optado por tomar la propuesta del Gobierno de establecerse en este país y regularizar su situación migratoria.

Mientras esperan el trámite de solicitud de refugio y de las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), muchas familias migrantes establecidas en diferentes colonias de Tapachula han solicitado la inscripción de sus menores a un centro educativo, situación que ha sido aceptada por la Secretaría de Educación en el Estado.

Sin tener un conteo final sobre el número de inscripciones de niños y jóvenes migrantes en las escuelas de la región Soconusco, el delegado Regional de Educación Federaliza, Julio César Hernández Pérez, afirmó que, el Gobierno del Estado acata puntualmente lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución, que indica el derecho a la educación de los niños y jóvenes, en este caso, sin importar la nacionalidad.

Se han atendido a las familias migrantes que buscan una escuela cercana a sus domicilios, sin embargo, se prioriza que la matrícula esté disponible en el número de niños inscritos, si no es así se le da cabida en otra escuela cercana, pero no se les niega este derecho universal por tener una situación irregular en el país.

La Secretaría de Educación trabaja de manera coordinada con la Fundación Red perteneciente a la ONU, con el fin de buscar mecanismos que ayuden a los niños migrantes a inscribirse a un centro educativo.

Migrantes entrevistados lamentaron la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que desde un principio no fue claro en delinear la atención de la migración, ya que desde un principio les ofreció todas las facilidades para obtener el pase de salida, y ahora después de tanto tiempo transcurrido se las han negado. EL ORBE/ Marvin Bautista.