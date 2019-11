Habrá Concesiones y Aumento en Tarifas de Taxis y Combis, Anuncia la Secretaria del Transporte Estatal

*Ya le Aumentaron a las Corridas sin Autorización Oficial.

*EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN CHIAPAS, AQUILES ESPINOZA GARCÍA, MANIFESTÓ QUE AÚN NO HAY DATOS PRECISOS SOBRE CUÁNTAS CONCESIONES SE VAN A LIBERAR* REALIZAN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN CADA UNA DE LAS REGIONES DEL ESTADO, AFIRMA. *CHOFERES PIDEN QUE LOS BENEFICIEN A ELLOS, NO A LOS PULPOS.

Tapachula, Chiapas; 26 de Noviembre.- El secretario de Movilidad y Transporte en Chiapas, Aquiles Espinoza García, confirmó que habrá un nuevo concesionamiento para el servicio público en su modalidad de taxis y colectivos, además de un aumento en las tarifas de pasaje.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, el funcionario dijo que aún no hay datos precisos sobre cuántas concesiones se van a liberar, porque todavía se están haciendo los estudios de factibilidad en cada una de las regiones del Estado.

“El número de unidades que va a concesionar la Secretaría de Movilidad y Transporte va a estar determinado por un estudio de factibilidad. Se hará en una zona para el caso de los taxis y una ruta para el de los colectivos”, indicó.

Espinoza se reunió este martes por la tarde con los representantes del transporte en la Costa, Sierra y Frontera Sur, en un acto que tuvo verificativo en las oficinas de la Unidad Administrativa del Gobierno, al sur de la ciudad.

Precisó que, en algunos municipios, hay suficientes taxis y colectivos y que, por lo mismo, no hay necesidad de concesionar.

Ante los reclamos de ese sector, precisó que el concesionamiento no se va a realizar de manera indiscriminada.

En el caso explícito de Tapachula, calculó que la entrega de las concesiones se daría entre la última semana de Febrero y principios de Marzo, es decir, entre tres o cuatro meses, aunque para ello dejó en claro que antes se tiene que aprobar la Nueva Ley de Movilidad y Transporte.

Reconoció que ha habido expectativas entre los transportistas por esa entrega, desde el primer momento del inicio del actual Gobierno, hace ya un año.

También reconoció que uno de los reclamos más insistentes en ese gremio es la prestación del servicio de manera irregular, de los llamados “piratas”.

“Es un reclamo muy serio de los concesionarios, porque los irregulares prestan el servicio de manera desleal, no pagan impuestos y todo lo que ganan es para ellos y no tienen compromiso con nadie y violan la ley”, abundó.

El Secretario también aceptó que, otro de los reclamos, es que no se hacen operativos en contra de los “piratas” del transporte.

Ante ello, indicó que no hay personal suficiente para hacerlos y que, por lo mismo, tienen que pedir ayuda a otras dependencias para poderlos llevar a cabo.

Se está haciendo un estudio que permita precisar la aplicación de nuevas tarifas del transporte en Chiapas, subrayó.

“Tenemos la convicción de que debe incrementarse el precio del pasaje para exigirle a los transportistas que tengan las unidades de manera oprima para ofrecer un servicio de calidad”, puntualizó. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello