Alertan Sobre Menores de Edad Expuestos Ante Extorsionadores y Explotadores en las Redes Sociales

*ESPECIALISTAS RECOMIENDAN A LOS PADRES DE FAMILIA TENER MAS CONTACTO CON SUS HIJOS. *EL ABUSO EN EL USO DE TELÉFONOS CELULARES, COMPUTADORAS Y VIDEOJUEGOS PROVOCA ADICCIONES SIMILARES A LOS QUE CONSUMEN ALGUNA SUSTANCIA PSICOTRÓPICA, MALA CONDUCTA Y HASTA CONTACTOS EN PÁGINAS PORNOGRÁFICAS.

Tapachula, Chiapas, 4 de diciembre.- El abuso en el uso de teléfonos celulares, tablets, computadoras y videojuegos provoca adicciones similares a los que consumen alguna sustancia psicotrópica, mala conducta y hasta casos de extorsión y hasta contactos en páginas pornográficas, alertó el psicólogo Luis Enrique López González, director del Centro de Intervención y Capacitación para el Desarrollo Humano.

Dijo que hasta hace poco se pensaba que eso estaba lejos de suceder, pero la realidad es ocurre en esta región, donde entre las víctimas hay niños, adolescentes y jóvenes.

Destacó que “si buscamos información y ponemos niños o jóvenes adictos jóvenes, ya no vemos la típica imagen del niño o el joven con una droga, sino con el celular, Tablet, computadora o videojuego y los niños que nacieron y crecieron con esta tecnología están inmersos en problemas de salud, ansiedad, estrés, enojos, intolerancia, porque cuando no tienen la atención de mamá y papá porque están trabajando o porque están en otras actividades, los papás de manera práctica les dan los equipos electrónicos sin saber cuál es el contenido que están viendo, utilizando o con quién se están relacionando”.

Estos dispositivos generan adicción en los menores por los estímulos e información que reciben de los videojuegos y de los videos, por todo esto que la internet lleva a los niños y lo que sucede que cuando se les quiere retirar el equipo electrónico, presentan desesperación, angustia, ansiedad y se ponen a llorar, entran en berrinche y los papás lo que hacen para que se calmen en regresarles los equipos”, agregó.

Como no tienen un control de los padres entran a páginas pornográficas y son también víctimas de algunas redes o de personas que les hablan bonito y los llevan a temas para extorsionar a los papás, amenazan con secuestrarlos, “es un tema que pensábamos que estaba bastante lejos, pero hoy en día está pasando y al menos en este Centro de Intervención tenemos casos de jóvenes, niños y adolescentes que han caído en estas redes de la pornografía o con personas que buscan obtener un beneficio económico”.

López González manifestó que como terapeutas no recomiendan el uso de la tecnología y menos en exceso, “porque si vas a sustituir la atención que les debes dar a tus hijos con un objeto tecnológico, entonces quién va a educar a tus hijos, quién les va a dar información va a ser la tecnología y si está mal utilizada las consecuencias serán catastróficas”.

Al tiempo de recomendar que a los niños, jóvenes y adolescentes se les ocupe con actividades sociales, culturales y deportivas, como obra de teatro, ballet, fútbol, básquetbol, natación, hizo un llamado a todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de todos los niveles para que se acerquen al Centro de Intervención y Capacitación para el Desarrollo Humano, donde les proporcionarán pláticas y conferencias de completamente gratuitas sobre esta problemática, llamando al celular 962 168 1372. EL ORBE / Rodolfo Hernández González