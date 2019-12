Zozibini Tunzi de Sudáfrica, fue Coronada Miss Universo 2019

La representante de Sudáfrica Zozibini Tunzi fue coronada la noche de ayer como Miss Universo 2019. La sudafricana fue elegida de entre un grupo de 90 representantes de distintos países del mundo y sucederá a la filipina Catriona Gray, Miss Universo 2018.

En esta edición del concurso, se incluyó una nueva prueba para las tres finalistas. En ella debían explicar la razón por la cual creían que debían ser la nueva Miss Universo. La respuesta de Tunzi sobresalió de la de las otras finalistas que representaban a México y Puerto Rico.

Aseguró que creció en un mundo en el que una persona con su color de piel no era considerada bella. Y dijo que esperaba que al ganar el título, niños y niñas puedan verse reflejados en su rostro y saber que ellos también son hermosos.

La gala de Miss Universo inició a las 19:00. El evento tuvo lugar en los estudios Tyler Perry de Atlanta (Georgia).

La antecesora de Tunzi fue la filipina Catriona Gray quien a su vez sucedió a la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.

Tunzi es la tercera mujer de nacionalidad sudafricana que ostenta el título de Miss Universo.

La flamante Miss Universo Zozibini Tunzi tiene 26 años de edad. Contó que por problemas de deudas tuvo que dejar la universidad, pero que tras un año fuera encontró ayuda para regresar y graduarse.

Inicialmente se anunció a las 20 semifinalistas. Posteriormente se anunció a las 10 finalistas, al top 5, top 3 y finalmente a la flamante Miss Universo. La mexicana Sofía Aragón, una de las favoritas del público, fue elegida como segunda finalista y la primera finalista, quien cumplirá las tareas de Miss Universo en caso de que Tunzi no pueda hacerlo es Madison Anderson de Puerto Rico.

Instantes antes de que finalizara el concurso, la Miss Universo 2018 Catriona Gray dio su última caminata como soberana de la belleza mundial. Agradeció a sus padres por creer en ella, a la organización Miss Universo y a su país por inspirarla y darle esperanza. Dijo cerrar este capítulo de su vida con mucha gratitud. ??

En esta edición 2019 se dio a las tres finalistas la posibilidad de explicar al jurado las razones por las que creen que deberían ser Miss Universo. Es la primera vez que esta prueba se incluye en el certamen. La primera en subir al escenario fue la representante de México Sofía Aragón quien dijo que su fin es enseñarles a las niñas que lo más importante es el progreso, no la perfección.

La segunda fue la representante de Sudáfrica Zozibini Tunzi quien dijo que creció en un mundo en el que una mujer con su color de piel no era considerada bella. «Quiero que los niños me vean a mí y vean sus rostros reflejados en el mío». ???

Finalmente la representante de Puerto Rico, Madison Anderson, respondió que cree haber encontrado su misión, que es mostrarle al mundo que la magia pasa cuando una persona se niega a rendirse. ?? ?? Las tres finalistas fueron aplaudidas por el público tras sus respuestas finales. Agencias