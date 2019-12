Otra Fuga de Agua, Ahora en “La Pintoresco”

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre.- Mientras que en las colonias populares denuncian que sufren de un grave desabasto de agua potable, en otras el reclamo es por las gigantescas fugas del vital líquido y de aguas negras, ante la falta de atención e incapacidad de las autoridades municipales.

Como ejemplo de ello, habitantes de la colonia “Pintoresco”, ubicada al suroriente de la ciudad, señalaron a rotativo EL ORBE, que por más reclamos, hay una importante fuga de agua en la Calle Topacio, donde se desperdician miles de litros de agua cada hora.

Ante el llamado al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), aseguran que recibieron de respuesta que “no se preocupen, lo vamos a ir a ver”.,

La inconformidad de los vecinos de ese sector de la ciudad se agravó, en virtud que, desde que se inició la fuga, el suministro a sus hogares cesó, es decir, no cuentan con ese servicio.

En el año que lleva la presente administración que aún encabeza el alcalde, Óscar Gurría Penagos, el desabasto de agua potable se ha vuelto una constante en Tapachula y cuando les dan, es por una o dos veces a la semana, aunque los recibos son puntuales y con tarifas muy altas, sostuvo.

Responsabilizaron directamente de estas irregularidades al Alcalde y al encargado del Coapatap, César Antonio García Jiménez, quien -a lo mejor- no tiene personal disponible, porque le han marchado por la ciudad en protesta en los últimos días.

Concepción González, en voz de sus vecinos de esa colonia, dijo que es una lástima que se esté regando el agua, mientras ellos no tienen. “Da tristeza ver cuánto se está desperdiciando, mientras nosotros la estamos necesitando”.

En el lugar donde está la fuga, dijeron, hay un socavón que se registró desde hace varios meses, lo denunciaron y tampoco fue atendido oportunamente.

Esos problemas, abundaron, ha ocasionado accidentes de vehículos, motocicletas y triciclos que ya han caído a ese agujero.

Aún tienen la esperanza de que las autoridades locales se acuerden de que deben atender los reclamos de la sociedad, en este caso, la reparación de las redes de agua potable y el suministro.

Esa es parte de la problemática que viven en ese sector de la ciudad, y también señalan que tienen calles despedazadas, inseguridad, deficiente alumbrado y pésimos servicios públicos. EL ORBE / Mesa de Redacción