Acompaña REC a AMLO en Reunión con Equipo Técnico de “Sembrando Vida” en Tabasco

* EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JUNTO A LOS MANDATARIOS DE CHIAPAS Y TABASCO, SUPERVISAN LOS AVANCES DEL PROGRAMA FEDERAL QUE APOYA A MILES DE CAMPESINOS.

* GRACIAS A LA VISIÓN DE LÓPEZ OBRADOR SE GENERA EMPLEO, SE RESCATA EL CAMPO Y LA BIODIVERSIDAD: RUTILIO ESCANDÓN.

En el marco de la gira que realiza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para supervisar acciones del programa Sembrando Vida, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas lo acompañó a la reunión con el equipo técnico de la Secretaría de Bienestar, realizada en Villahermosa, Tabasco, donde destacó la eficacia de esta estrategia que genera fuentes de ingreso y busca el rescate del campo, de la biodiversidad y de las costumbres.

Tras este encuentro, al que asistieron la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, Escandón Cadenas manifestó que la visión del presidente López Obrador permite que más personas cuenten con un salario y seguridad social, a la vez que contribuyen a fortalecer la grandeza de las comunidades, la cultura milenaria y su entorno natural. “Promueve entre los pueblos que estuvieron olvidados, la economía social y el arraigo que evite la migración”.

Agregó que, gracias a la coordinación entre las Secretarías de la Defensa Nacional y de Bienestar, en el municipio de Tapachula se construye el vivero más grande del país, con capacidad para producir 40 millones de plantas; en dicho espacio, que contempla una superficie de 584 hectáreas, se han incorporado con empleos temporales más de 100 migrantes, aunque se pretende llegar a 2 mil 500.

Durante la reunión, el Presidente de México aseguró que este programa es prioritario y no harán falta los recursos, y si en este año se ejercieron 13 mil millones de Pesos para su desarrollo, para el 2020 están autorizados 26 mil. “Vamos a sacarlo adelante, ya se está aplicando en Centroamérica y tiene fama mundial. En un año, cuando estén sembradas las plantas, verán lo extraordinario de este programa clave para llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país desde las comunidades”.

El mandatario federal resaltó el potencial del campo y los recursos naturales que hay en el sureste, por ello, dijo, no se escatiman esfuerzos en la protección de la flora y la fauna, y en lograr que la gente se quede labrando su propia tierra: “Hay casos de personas que estaban en Estados Unidos y están regresando porque tienen la oportunidad de trabajar en sus comunidades, donde está su familia y su cultura”.

Asimismo, agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional porque a través de sus viveros ha colaborado en gran manera para lograr avances en Sembrando Vida; también reconoció a las sembradoras y sembradores y los exhortó a aprovechar esta oportunidad, no dejar pasar el tiempo y actuar con responsabilidad.

Estuvieron presentes el subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar federal, Javier May Rodríguez, y el presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, entre otros. Boletín Oficial