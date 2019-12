Ola de inseguridad azota a Las familias de Huehuetán

*Ante Incapacidad de la Alcaldesa Victoria Guzmán.

Tapachula Chiapas; 18 de Diciembre.- A más de un año de la administración municipal, la alcaldesa de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes no ha podido dar atención a las necesidades básicas de la población, principalmente al tema de seguridad, toda vez que la ola delictiva se ha disparado sin que hasta el momento muestre capacidad para contrarrestar esta problemática.

Mario Roblero Velázquez, habitante de la cabecera municipal, afirmó que, la situación de inseguridad que se vive en Huehuetán es preocupante, problemática que mantiene en zozobra a la población, y es que la policía municipal ha sido rebasada, ya que no ha podido hacerle frente a los delincuentes, quienes operan con total impunidad.

En la cabecera municipal, como en los ejidos y comunidades de la geografía huehueteca se han disparado los robos a casa habitación, asaltos y principalmente el robo de motocicletas, cuyos ilicitos se han convertido en una constante.

Desafortunadamente la Policía Municipal no tiene la capacidad para frenar la ola delictiva que golpea a la población, y aunque diversos sectores han solicitado la urgente atención, la alcaldesa ha hecho caso omiso a la demanda de la ciudadanía.

Dijo que, lamentablemente el municipio de Huehuetán, se encuentra igual o peor que antes en el rubro de la seguridad, y se ha convertido prácticamente en un «pueblo sin ley», en donde los delincuentes operan sin temor a cualquier hora del día.

La problemática de inseguridad se acrecenta a un más en los ejidos o comunidades, en donde los delincuentes mantienen asolados a la población, aprovechandose de las malas condiciones de los caminos de acceso, en donde despojan de sus pertenencias y mercancías a las personas.

«En reuniones hemos expuesto la preocupación por el incremento de la inseguridad, ya que estamos a merced de la delincuencia ante la falta de estrategia por parte de las corporaciones policíacas, y la alcaldesa se ha comprometido en dar solución, pero solo nos engaña, lo que deja ver su incapacidad para gobernar el municipio» abundó.

La policía municipal ha sido rebasada y al ser incompetente para hacerle frente a la delincuencia, piden autoridades estatales y federales para que de manera conjunta y coordinada se realicen operativos y patrullajes de manera permanente, tanto en la cabecera municipal como en la parte rural de Huehuetán.

Para finalizar, mencionó que, es inconcebible que la alcaldesa Victoria Aurelia Guzmán Reyes trate de minimizar el tema de inseguridad, cuando los ilicitos se han convertido en el pan de cada día, por lo la ciudadanía exigue que se ponga a trabajar e implemente una estrategia que permita garantizar la seguridad del municipio, en donde, cada vez es más peligroso para las familias salir a las calles. EL ORBE/ Marvin Bautista