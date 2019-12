Ríos de la Región, Abarrotados en Fiestas Decembrinas

Tapachula Chiapas; 25 de Diciembre.- Los ríos de la región que han se conservan limpios se han convertido en la opción para la diversión y convivencia familiar, por lo que en la celebración de Navidad, estos lugares naturales registraron una gran afluencia.

El río Coatán, a la altura del puente Malpaso, ubicado en la zona media alta de Tapachula, fue de los afluentes que mayor registro de visitantes tuvo durante el pasado miércoles, y es que fueron cientos de familias los que aprovecharon este día para divertirse y refrescarse.

Noé Pérez, y su familia fueron unos de los cientos de personas que acudieron a este lugar natural, y en entrevista, afirmó que, la situación económica que se vive al cierre del año dificulta poder visitar otros lugares, como la playa o albercas, en donde el gasto de transporte y de alimentación es bastante alto.

Por ello, muchas familias acuden a estos lugares, por la situación económica que viven, ya que los recursos muchas veces es insuficiente para cubrir los gastos de las fiestas decembrinas y los ríos durante este periodo vacacional son una alternativa para la diversión.

Para las familias de la ciudad, el acudir a los ríos tiene un costo muy bajo en comparación a la playa, ya que, la mayoría trae su alimentación, además no tienen que pagar para disfrutar del sol, la arena y del agua refrescante de los ríos, por lo que el ahorro supera más del 50 por ciento, dijo.

Ríos como el Coatán, Huehuetán y Huixtla, fueron los que mayor afluencia de visitantes registraron en este día de Navidad, ya que las personas aprovecharon esta alternativa natural para disfrutar en compañía de sus niños de las bondades que aún brindan estos lugares naturales.

«Hacemos un llamado a la población para coadyuvar en mantener limpios los afluentes de cualquier tipo de contaminación, ya que si no se adopta una cultura de limpieza, en pocos años los ríos dejarán de ser una alternativa gratuita para los jóvenes y niños en cada periodo vacacional» sostuvo.

De acuerdo a los reportes de Protección Civil, en los ríos de la región no se registró ningún incidente, sin embargo, exhortaron a los visitantes a evitar introducirse al agua después de consumir alimentos ni bajo de los efectos de bebidas alcohólicas, y a vigilar a los niños, ya que las fuertes corrientes de agua son peligrosas y representan un riesgo para los bañistas. EL ORBE/ Marvin Bautista