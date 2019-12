Año 2020 Tendrá 366 Días por ser Bisiesto

CDMX.- El 2020 será un año bisiesto y la pregunta recurrente y llamativa que se hacen muchos debido a esto es por qué hay años que tienen 366 días. La Asociación Salvadoreña de Astronomía (ASTRO) respondió a la pregunta argumentando que esto ocurre cada cuatro años «porque el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor del Sol «es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.5 segundos».

ASTRO amplió que este lapso extra, toma en cuenta «dos pasos consecutivos y reales de la Tierra por el Equinoccio Vernal», conocido también como Año Trópico.

«Nuestro año calendario, actualmente vigente, tiene 365 días; así que hay que hacer algo para ‘alcanzar’ esas 5 horas, 48 minutos y 45.5 segundos al año que faltan. Para hacer esto se decidió agregar un día extra cada cuatro años», apuntó la Asociación en un post publicado en su página de Facebook.

ASTRO apuntó que este cambio «es bastante exacto», aunque apuntó que genera que haya un día de diferencia cada 100 años. Apuntó que esto, como caso llamativo, hizo que el papa Gregorio XIII presentara el Calendario Gregoriano en 1582. «Este calendario, que todavía usamos en la actualidad, tiene una fórmula más precisa para el cálculo de los años bisiestos», expuso la Asociación.

Según ASTRO el origen el año del año bisiesto de se remonta al año 46 antes de Cristo. Señaló que en ese año se registraron desfases del calendario solar romano, que se habían acumulado durante varios siglos. Eso obligó a los expertos de la época a tener un año de 445 días, en lugar de los 365 días acostumbrados. «Este año fue llamado ‘Año de la Confusión’. A continuación de este año de la confusión el nuevo año se reinició de cero, con una reforma del calendario romano impulsada por Julio César, que había sido asesorado por el astrónomo y matemático Sosígenes de Alejandría», relató la Asociación.

El nuevo calendario presentado en esa época fue llamado ‘Calendario Juliano’. ASTRO detalló ese calendario incluía un día adicional cada cuatro años, el cual «compensaba de forma más coherente este desfase». «En la antigua Roma este día era considerado sagrado y se celebraban grandes fiestas que incluían el intercambio de regalos, espectáculo de gladiadores y la liberación de esclavos», destacó la Asociación.

De acuerdo con ASTRO, año bisiesto es una expresión que deriva del latín «bis sextus dies ante calendas martii». En español esto significa repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo, que correspondía a un día extra intercalado entre el 23 y 24 de febrero, en el calendario juliano. «En el calendario gregoriano, este día extra se colocó al final de mes de febrero (29 de febrero)», apuntó la entidad experta en astronomía.

ASTRO expuso que «si no fuese por Julio Cesar, que creó los años bisiestos en el calendario, este 29 de febrero de 2020 sería en realidad el 16 de julio de 2021». «En el calendario juliano se consideraban bisiestos todos los años divisibles entre cuatro. Según el calendario gregoriano, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, la regla para los años bisiestos es la siguiente: Un año es bisiesto si es divisible entre cuatro, a menos que sea divisible entre 100. Sin embargo, si un año es divisible entre 400, este si será bisiesto. Esto elimina los años finiseculares (últimos de cada siglo, que han de terminar en 00) cuyo número no es múltiplo de cuatro», precisó la Asociación.

En otras palabras, ASTRO dejó entrever que «la gran mayoría de los años que sean divisibles entre 4 son bisiestos». «No lo son si su divisibilidad es entre 100, como los años 1700, 1800, 1900 y 2100, a no ser que además sean divisibles entre 400, como los años 1600, 2000 y 2400. En 400 años debe haber 97 años bisiestos», concluyó. Sun