EU y Guatemala Excluyen a México en Pláticas Sobre Asilo a Mexicanos

Ciudad de México; 7 de Diciembre.- Estados Unidos no consultó a México sobre el proyecto de enviar a mexicanos que soliciten asilo en ese país a Guatemala, aseguró la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena.

Entrevistada en Palacio Nacional, luego de asistir al encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo con Embajadores y Cónsules, Martha Bárcena señaló que se trata de una decisión que Estados Unidos tomó con Guatemala.

«Es una decisión que nos preocupa y es una decisión que no podemos estar de acuerdo. Ahora, esta decisión no nos fue consultada, es una decisión que tomaron ellos (los estadounidenses) con Guatemala, pero evidentemente yo quiero decir aquí que la posición de la Secretaría fue muy clara en el comunicado», mencionó.

Bárcena sugirió que a los mexicanos que regresen de Estados Unidos a México «les va a ir bien».

«Dependerá mucho de lo que los mexicanos que están en este proceso decidan, si los mexicanos no quieren ir a Guatemala y prefieren regresar a su país como esperamos que sea, se detendrá la medida por sí misma y por la decisión de los mexicanos», subrayó. Sun