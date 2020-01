Sin Medicamentos ni Reactivos Para Análisis en Centro de Salud de Suchiate

* Pacientes Urgen Construcción de un Hospital General.

Tapachula, Chiapas; 11 de Enero.- Habitantes del municipio de Suchiate denunciaron que el Centro de Salud de la cabecera municipal se ha quedado chico ante la alta demanda de servicios, ya que no sólo atiende a mexicanos, sino que también a los migrantes.

El Presidente de la Colonia Centro, Javier Ovilla Estrada, señaló que desde hace varios días no hay reactivos para los análisis clínicos, entonces los pacientes se ven afectados porque no se puede dar un diagnóstico de la enfermedad que padecen.

Los que tienen más urgencia y consiguen dinero, deben buscar laboratorios particulares, pero la mayoría de personas son de escasos recursos económicos y están a la espera de que para esta semana la Secretaría de Salud surta los reactivos, de lo contrario seguirán esperando o tendrán que buscar otras alternativas, agregó.

Otra de las problemáticas que padecen es la escasez de medicamentos, porque, aunque surtan medicinas se acaban rápidamente debido al gran número de personas que acuden a recibir atención médica, entre ellos muchos migrantes y sus familias.

Es necesario, manifestó, que para evitar escasez haya un surtimiento más continuo o que surtan el doble para que las personas no padezcan la falta de los insumos y medicamentos porque, insistió, la mayoría son de escasos recursos, dedicados a ganar jornal.

Aseguró que ante la alta demanda de servicios por enfermedades que aquejan a la población, el Centro de Salud es insuficiente, situación por la que es necesario que el Gobierno Federal construya el Hospital General que tanta falta hace en esta región fronteriza y que los políticos en campaña tantas veces han prometido, pero jamás han cumplido.

Además de los pacientes de Suchiate, acuden de los municipios cercanos, así como la población flotante de migrantes, por lo que hay una saturación y por más esfuerzos que haga el personal médico, y de enfermería, es insuficiente. EL ORBE / Rodolfo Hernández González