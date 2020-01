Más Espacios Para la Convivencia Familiar: REC

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), perteneciente al Poder Judicial del Estado, un espacio físico en el que niñas, niños y adolescentes podrán convivir en un entorno sano, amigable y cordial con sus madres y padres, quienes se encuentran en procesos judiciales de separación.

Tras recorrer las instalaciones del Cecofam, junto al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, el mandatario estatal indicó que con la consolidación de este proyecto se cumple el compromiso de brindar a las y los chiapanecos las herramientas necesarias para restaurar la paz familiar, mediante la resolución de conflictos a través del diálogo y la conciliación.

“Éste era un sueño acariciado de muchos años, que las niñas, niños y adolescentes sujetos a procesos de separación familiar tuvieran un lugar donde estar seguros, pero sobre todo con la oportunidad de ser atendidos de manera amable e integral por personal especializado para que no se pierda la interacción con sus padres y madres”, manifestó Escandón Cadenas.

Por su parte, el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, precisó que este espacio representa una aportación a la sociedad para la prevención, protección y mejoramiento de las condiciones generales de vida de las y los menores de edad, sobre todo quienes viven en medio de un conflicto familiar.

Con ello, dijo, el Estado se suma a la dinámica nacional de proporcionar un lugar neutral, digno y decoroso, donde padres y madres puedan llevar a cabo los encuentros con sus hijos e hijas, o la entrega de éstos por parte de los padres o tutores que tienen la guarda y custodia hacia quienes no la ejercen, cuando las convivencias no requieren supervisión y se realizan fuera del Centro.

Indicó que a través del Cecofam, ubicado a un costado del Poder Judicial del Estado, la autoridad mandata a los padres y madres en procesos judiciales interactuar con infantes y adolescentes, considerando que, anteriormente, estos procesos se realizaban en sitios reducidos y carentes de medidas lúdicas, por lo que este centro cuenta con espacios de juegos respetando el arbolado local y multiplicando la interacción familiar.

Este centro atenderá a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Suchiapa, San Fernando, Berriozábal, Osumacinta y Chicoasén, y pretende multiplicarse por todo el territorio estatal, con el propósito de facilitar la convivencia paterna/materna en aquellos casos que, a juicio de los Órganos Jurisdiccionales en materia familiar, ésta no pueda realizarse de manera libre o se ponga en riesgo el interés superior de niñas, niños o adolescentes. Boletín Oficial