Liberan 20 Órdenes de Aprehensión más por Linchamiento en Faja de Oro

*Pobladores continúan con el bloqueo carretero. Autoridades preparan desalojo

Tapachula; Chiapas; 17 de Enero.- Un Juez liberó, en las últimas horas, al menos otras 20 órdenes de aprehensión relacionadas a la tortura y linchamiento de una persona, ocurrida la semana pasada en la comunidad de Faja de Oro, del municipio fronterizo de Cacahoatán.

Estas se suman a las otras seis que ya fueron cumplidas con la detención de cinco hombres y una mujer, en un operativo interinstitucional realizado en la madrugada del jueves en esa comunidad.

Mientras, habitantes de esa región mantienen bloqueada la carretera en algunos tramos ubicados entre el municipio de Cacahoatán con el de Unión Juárez, para exigir la liberación de los hasta ahora seis detenidos.

Los intentos de diálogo que han hecho las autoridades con los inconformes para tratarlos de convencer de que liberen esas vías de comunicación, no han tenido resultados positivos.

Por ello, hasta el cierre de la edición, se mantenía el bloqueo y con ello paralizado el tránsito vehicular de esa zona.

Además, no había accesos a periodistas, ni tampoco se podían tomar fotografías o vídeos de quienes participan en la protesta.

En la cabecera municipal, a unos cuantos kilómetros de los bloques, han sido concentrados elementos de diversas corporaciones policiacas y de la Guardia Nacional.

Se cree que, al fracasar los intentos de persuadir a los manifestantes por medio de la concertación, se podría utilizar el uso de la fuerza pública para el desalojo y restablecer el estado de derecho.

Se estima, además, que en cualquier momento se cumplirá con las instrucciones del Juez, es decir, la aplicación de las otras 20 órdenes de aprehensión.

Todas estas están enfocadas únicamente a lo ocurrido con el asesinato de un presunto violador, ocurrido en esa comunidad el pasado 10 de Enero.

Mientras, las investigaciones continúan por el secuestro, tortura, violación y homicidio de una menor, que también tuvo escenario a esa comunidad, un día antes del linchamiento.

En este caso interviene un grupo especial de Peritos y médicos forenses, quienes realizaron pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN) en ambos cadáveres.

Los resultados, que serán emitidos por un laboratorio en la capital del país, podrían tardar hasta un mes.

Con ello se podrá saber, con exacta precisión, si el señalado como violador y asesino de la niña, en realidad fue culpable o no.

Asimismo, si en ese feminicidio pudieron haber participado otras personas, para también fincarles responsabilidades. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello