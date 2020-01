Marcha Población de Mapastepec Para Exigir Seguridad y Justicia

* La Alcaldesa Salió Huyendo Para no Atenderlos.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- Cientos de personas marcharon este viernes por las principales calles del municipio de Mapastepec, para exigir seguridad ante los hechos sangrientos e impunes que se han suscitado en los últimos meses.

El contingente llegó hasta las inmediaciones de la Presidencia Municipal, en donde se exigió que fueran atendidos por la aún alcaldesa, Erika Valdenegro Gamboa, pero, según testigos, abandonó las instalaciones a bordo de una patrulla.

Los inconformes, con mantas y pancartas, exigieron mayor seguridad para el pueblo, y que se redoble la seguridad tanto en la zona urbana como en la rural.

Ante la huida de los funcionarios municipales, la turba enardecida propuso quemar las instalaciones, pero prevaleció la cordura.

Fue la falta de garantías para dar seguridad por parte de la presente administración municipal lo que llevó a los habitantes de barrios y comunidades a marchar por las calles y exigir que se frenen los asaltos, robos, homicidio y feminicidios, como el ocurrido recientemente.

Reclamaron también que no hay avances en las investigaciones del artero asesinato de una menor de edad, ocurrido apenas este 13 de Enero.

En los carteles se leían textos como “justicia para JVA; no al feminicidio; basta ni una más; “ni una más, justicia para Jaqueline; no al feminicidio; no más robos ni muertes; queremos un Mapastepec en paz».

Los ánimos y el enojo de los inconformes acrecentaron, cuando la Alcaldesa no salió para dialogar y atender sus demandas.

Se calcula que, en esta administración municipal se han registrado más de 30 homicidios, decenas de asaltos a comercios, y unos 70 robos de motocicletas, lo que ha generado el malestar entre la población. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello