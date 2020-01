Basura en Mercado Soconusco Provoca Mala Imagen y Foco de Contaminación

* Han Enviado Documentos al Ayuntamiento sin Obtener Respuesta.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero.- Las condiciones de insalubridad, el deterioro de la infraestructura y las bajas ventas han orillado a los locatarios del Mercado “Soconusco” a cerrar sus cortinas, por lo que los vendedores pidieron a las autoridades municipales, el rescate inmediato de este centro de abasto de Tapachula, que data desde hace más de 46 años.

Al respecto, la representante de un grupo de locatarios de dicho mercado, Marina Aguirre López, lamentó que no existan las condiciones de espacio, seguridad y salubridad hacia las personas que llegan a surtirse de productos de la canasta básica, por lo que las amas de casa poco a poco están optando por comprar en las tiendas trasnacionales que en nada benefician a la economía local.

La entrevistada enumeró aspectos negativos que tiene este mercado ubicado en la Central Sur, a 80 metros de la antigua estación de ferrocarriles, que se refiere a la falta del servicio de limpia que provoca una mala imagen y un foco de contaminación permanente a este espacio, aunado al deterioro del inmueble.

Han enviado innumerables solicitudes a la administración municipal, en el que piden contenedores de basura para los locatarios, pues no existe un depósito para hacerlo, y los comerciantes lo dejan sobre el suelo, ocasionando la proliferación de la fauna nociva como ratas y zopilotes.

Asimismo, han exigido en varias administraciones municipales, la clausura del centro de acopio de basura que está a unos metros del mercado, ya que durante el día los olores se vuelven insoportables y constantemente provocan enfermedades respiratorias y gastrointestinales a los usuarios y vendedores, sostuvo.

Por otro lado, lamentó que no haya una cercanía entre las autoridades y los locatarios para trabajar conjuntamente en el intento por rescatar este mercado, que con el paso de los años el deterioro de techado, pisos y paredes se ha convertido en riesgoso para los que ahí trabajan.

Criticó a la actual administradora de no promover el sentir de los locatarios para encontrar una solución inmediata a las demandas, ya que a pesar de que pagan impuestos por sus locales, estos están improductivos.

Para finalizar, la entrevistada puntualizó en que es necesario que se encuentren respuestas a las solicitudes de los comerciantes que hacen un esfuerzo por mantener con vida este espacio que fue una tradición para las familias tapachultecas durante muchos años. EL ORBE/ Marvin Bautista