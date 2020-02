Presentan Fallas Obras de Pavimentación

* Para Nada Sirve Bany Oved en Tuzantán.

Tuzantán, Chiapas; 31 de Enero.- Aún no se han inaugurado la construcción de las calles en la colonia La Flor, en el municipio de Tuzantán, y la obra ya presenta fallas, según denuncian habitantes de dicha comunidad.

Temen que a pesar que dichos trabajos no garantizan seguridad, ya que son obras patitos, hechas para reducir costos y temen que el Juez de la comunidad lo vaya a recibir en condiciones inadecuadas.

Manifiestan colonos que la obra de pavimentación el fraccionamiento La Flor, la empresa la está construyendo de mala calidad, pues sin ser arquitectos a simple vista se han dado cuenta que el espesor del concreto es sumamente delgado, y no se aplicó material mejorado ni Mayalac.

Por lo que aún sin entregarse y sin inaugurarse, las calles ya presentan grietas, ya que tampoco se le hizo el recorte para que la construcción pueda soportar movimientos telúricos, sin rajarse.

En conclusión, son trabajos de muy mala calidad que realiza el Ayuntamiento de Tuzantán. Los habitantes piden al presidente Bany Oved Guzmán que haga bien las cosas, ya que hasta para la construcción no contrataron personal, sino que lo están haciendo con camiones mezcladores, sacrificando la mano de obra y dejando todo de pésima calidad. EL ORBE/Luis Javier Ramos