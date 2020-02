Se Dispara los Índices Delictivos en Huixtla Sólo 25 Policías por Turno Cuidan la Ciudad

* Los Demás “Cuidan” a José Luis Laparra.

Huixtla Chiapas; 31 de Enero.- Huixtla vive una de las peores crisis de inseguridad, y al mismo tiempo tiene como autoridad a José Luis Laparra Calderón como uno de los gobernantes más cuestionados por corrupción, deshonestidad y desapego de la gente en la historia de este municipio de la región Soconusco.

José Luis Laparra tiene la responsabilidad de brindarle la seguridad a más de 55 mil ciudadanos, pero no ha podido con el cargo, y las denuncias de la población se multiplican porque no ha implementado una respuesta para hacerle frente a la delincuencia que opera tanto en la cabecera municipal, como en las comunidades.

Robos a comercios, asaltos a transeúntes, a casa-habitación y hasta homicidios, demuestran la radiografía de un Gobierno despilfarrador y sin responsabilidad para atender las necesidades más sentidas de la población, ya que a pesar de las condiciones de inseguridad, no se ha ocupado en dar una respuesta para disminuirla.

José Juan Díaz, de oficio triciclero, dijo vivir con miedo al salir de su casa, o dirigirse a la escuela o al trabajo, porque no se ha podido frenar a esta delincuencia común, por el contrario, la criminalidad en este municipio se ha incrementado con la llegada al Gobierno de Laparra Calderón.

«La ola de inseguridad se ha desbordado tanto en la cabecera municipal como en las colonias, no hay patrullajes y tal parece que esta problemática que está afrontando la población no le importa al alcalde, Quién ha sido incompetente para establecer estrategias que permitan garantizar la tranquilidad en las familias» sostuvo.

Las calles lucen oscuras, sin vigilancia ni patrullajes, por lo que piden al Gobierno Estatal voltear los ojos en este municipio, porque no es posible que el Presidente Municipal permanezca indolente ante los problemas de esta localidad y que nadie haga algo al respecto.

Derivado de diversas irregularidades, desde el inicio de la administración de Laparra Calderón se ha disminuido el número de policías municipales en más de un 80 por ciento, es decir, de más de 200 elementos que tenía al inicio de la administración hoy sólo quedan 25 elementos por turno, por lo que es insuficiente dar respuesta al combate contra la delincuencia. EL ORBE/ Marvin Bautista