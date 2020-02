Se Desborda la Venta Ambulante en Tapachula Confabulados el Ayuntamiento y Seudolíderes

*COMERCIO ESTABLECIDO REPORTA LA CAÍDA DE UN 60 POR CIENTO DE LAS VENTAS. *MIENTRAS NOSOTROS PAGAMOS IMPUESTOS ANTE HACIENDA Y TRABAJADORES, LOS LÍDERES YA SE VOLVIERON A APODERAR DE LAS CALLES DE LA CIUDAD, RECLAMAN.

Tapachula, Chiapas; 3 de Febrero.- El comercio informal nuevamente se ha apoderado de las principales calles de la ciudad, al grado de que los establecidos formalmente asegura que ya hay una caída en las ventas en alrededor del 60 por ciento, debido principalmente a esa competencia desleal.

Audón Díaz de la 0, uno de los empresarios afectados, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que el desplome de las ventas se debe precisamente por la proliferación de los informales.

“Nos afecta demasiado. Nosotros pagamos impuestos ante Hacienda y trabajadores; ellos no. Los líderes ya se volvieron a apoderar de las calles de la ciudad y eso no se vale”, indicó.

De igual forma, recalcó que el Bando Municipal de Seguridad y Buen Gobierno, que rige a Tapachula, establece que está prohibido el comercio informal en el primer cuadro de la ciudad, pero la autoridad no está haciendo cumplir esta normativa

Recordó que desde finales del año pasado empezaron a repartir los espacios públicos y que les dijeron que a principios del mes de Enero se irían, pero mintieron.

“La verdad es que a todo mundo le están repartiendo otra vez los espacios en las calles y no debería ser así, porque ya está contemplado la prohibición dentro de lo que marca la ley”, abundó.

Mencionó, además, que las autoridades municipales habían dicho que tampoco iban a permitir que los líderes repartieran los espacios públicos, pero también mintieron porque lo están haciendo.

“Se están peleando los espacios, mientras que nosotros los comerciantes establecidos dónde quedamos. Es lamentable lo que está ocurriendo en la ciudad con relación al comercio ambulante. Desconocemos cuáles son los convenios que tienen con las autoridades municipales”, indicó.

Por su parte, Pedro García, otro empresario afectado, insistió que la diferencia es que los establecidos pagan impuestos, rentas, nóminas y otras responsabilidades, y los ambulantes no.

“En años anteriores, ya se había combatido el comercio ambulante, pero ahora otra vez ya volvieron a llenar las calles con eso, y con ello aumenta la corrupción, los robos y la delincuencia”, recordó.

Indicó también que está llegando a Tapachula muchas vendedoras extranjeras con mercancía de dudosa procedencia y más barata, significando una competencia desleal para los comerciantes establecidos. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello