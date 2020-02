Constructora APP Despeja la Carretera Costera, Tramo Escuintla-Acacoyagua

*Después de Varios Meses de Mantenerla Cerrada.

Escuintla, Chiapas; 05 de febrero del 2020.- La constructora APP, empresa encargada de reparar la Carretera Costera y la autopista, despejó el tramo después de varios meses de mantener el cuello de botella. Al no ser supervisada por las instancias encargadas de la infraestructura carretera, la APP¨hace lo que quiere y como quiere.

Aparte de la cantidad de víctimas que han perecido por la falta de continuidad en los tramos que se encuentran en reparación, el problema se agudiza debido a la falta de señalamientos, lo cual ha provocado infinidad de accidentes de los cuales la empresa no se responsabiliza.

Para la reparación en el tramo Escuintla-Acacoyagua, dicha constructora tapó todo lo ancho de la carretera, a la altura de la calle 20 de noviembre, lugar donde ya hubo algunos accidentes.

Por tal motivo, los conductores desesperados al no tener por donde pasar optaron por circular a orillas de la carretera. Sin embargo trascendió que por fin despejaron dicha vía. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda/Corresponsal