La Impunidad no Tiene Cabida en Este Gobierno: Llaven

* EN REUNIÓN CON EMPRESARIOS ADHERIDOS A LA COMPARMEX, EL FISCAL GENERAL AFIRMÓ QUE LA DEPENDENCIA YA ABRIÓ UNA CARPÉTA DE INVESTIGACIÓN POR LA REPRESIÓN QUE SUFRIERON HABITANTES DE PAVECUL LA SEMANA PASADA.

* AFIRMÓ QUE VARIOS DE LOS EDILES ACTUALES NO TIENEN LEGITIMIDAD.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 8 de Febrero.- El titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo que la impunidad no tiene cabida en el Gobierno Estatal que encabeza el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo un encuentro con empresarios de la región, en la cual abordaron diversos temas relacionados con la seguridad y el impulso de proyectos para el Soconusco.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo un encuentro con empresarios de la región, en la cual abordaron diversos temas relacionados con la seguridad y el impulso de proyectos para el Soconusco.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo un encuentro con empresarios de la región, en la cual abordaron diversos temas relacionados con la seguridad y el impulso de proyectos para el Soconusco.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo un encuentro con empresarios de la región, en la cual abordaron diversos temas relacionados con la seguridad y el impulso de proyectos para el Soconusco.

Al reunirse este sábado con empresarios adheridos a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de las regiones Sierra, Costa y Frontera Sur de Chiapas, aseguró que la impunidad no tiene cabida en este Gobierno Estatal.

En un acto celebrado en el salón de juntas del Hotel Cabildo´s, en el centro de la ciudad, Llaven escuchó la intervención de cada uno de ellos y dio respuestas a sus interrogantes. Fue una reunión de trabajo, pero también de camaradería y de compromisos.

Afirmó que en Chiapas la justicia tiene que imperar porque, para que una región progrese, tiene primero que haber orden.

“Nosotros nos encontramos con un monstruo de mil cabezas con tantas invasiones cometidas por líderes que, al amparo de diversas organizaciones y cobijados por las mismas autoridades, invadían predios a cambio de votos”, señaló.

Por ello tomaron la decisión de enfrentar esa problemática desde el primer año de Gobierno “para no estar el resto del sexenio de rodillas”.

En una amplia explicación de los logros obtenidos con esa estrategia hasta ahora, indicó que lo único que se está haciendo es hacer respetar la ley y, a razón de ejemplo comentó que en días pasados se sentenció a seis años de prisión a 25 personas por destrozos a oficinas y comercios, durante supuestas manifestaciones.

Las decisiones no han sido fáciles, sobre todo cuando “tenemos muchas minutas de anteriores administraciones donde se dejaba en libertad a delincuentes por firma de acuerdos”

Ahí aprovechó para dar a conocer que hay detenidos, hasta el momento, 27 líderes de diversas organizaciones que están enfrentando la justicia por diversos delitos, incluidas las invasiones.

“La ley no es para negociarse, sino para cumplirla. Durante lo que lleva el actual Gobierno no hay ningún desistimiento”, comentó al recordar que había organizaciones que mantenían sometidos a pueblos enteros, robaban y quemaban vehículos, cometían asaltos, secuestros y bloqueos.

Incluso, que muchos de ellos estaban en nómina de anteriores Gobiernos y les pagaban entre 10 y 12 mil Pesos para que no molestaran.

“La diferencia es que ahora hay voluntad de hacer las cosas, porque no cambiamos la ley ni hay mayores presupuestos. Tampoco criminalizamos las protestas, porque aplicar la ley no es represión, sino garantizar los derechos de todos los ciudadanos”, abundó.

Aceptó con sencillez que, a pesar de los logros, en Chiapas hace falta mucho por hacer en materia de justicia.

Dijo que el fenómeno migratorio afecta al Soconusco principalmente y que ese fenómeno conlleva a la generación de diversos problemas en los municipios que están en la ruta que siguen los migrantes durante su camino hacia el interior del país.

Por eso, el Gobierno Estatal está diseñando estrategias diferentes para cada región, porque son diferentes las necesidades.

En el caso explícito de las demandas en Tapachula, recordó que una vez llegó a la ciudad para investigar unos expedientes y se quedó a vivir varios años, y que por ello la conoce bien.

El Soconusco Carga la Economía de Chiapas.

Por eso hizo un espacio especial para hablar de la región al decir que Chiapas le debe mucho al Soconusco, “porque hay un gran esfuerzo ciudadano para llevar cargando la responsabilidad de la economía del Estado”.

Acompañado del coordinador general de este rotativo, Enrique Zamora Morlet, dijo que la producción y el progreso está en la región, a diferencia de otras regiones de la misma entidad. “Por eso siempre he dicho que ojalá tuviéramos cinco Tapachulas en Chiapas”.

Sin mencionar cuáles, reveló que hay muchos municipios en donde quieren que el Gobierno Estatal les resuelva todo, “pero en Tapachula es diferente, porque la iniciativa privada y la sociedad es activa y resuelve sus problemas”.

“El Gobernador tiene muy claro que las vías de comunicación impulsarán a Chiapas, sobre todo los proyectos que se harán en el Soconusco. Está muy interesado en la carretera que unirá a San Cristóbal de Las Casas, la zona Centro y a la Costa”, comentó.

Con esa nueva carretera, los turistas de cruceros, por ejemplo, tendrían la posibilidad de ir a la capital o a San Cristóbal en un lapso de dos horas y media; mientras que miles de campesinos de la Frailesca y de otras regiones de la entidad podrían traer sus cultivos a Tapachula para exportarlos y ya no hacerlo por Veracruz.

Además, la distribución del maíz que llega a Puerto Chiapas y que sirve de alimento en todo el Estado, llegaría más rápido y con fletes más baratos.

“Se está planeando que haya un desarrollo para todo el Estado e integrar a las regiones, pero para eso, tenemos que garantizar la libertad de tránsito y que se respete el estado de derecho”, apuntó, al mencionar que han logrado frenar los bloqueos carreteros para dar fluidez al comercio y el traslado de personas.

¿Cómo Llegaron Algunos a ser Alcaldes Hace Año y Medio?

El Fiscal abordó otros temas, como el de los Alcaldes, de quienes dijo hay quienes no ayudan mucho para resolver los problemas de sus propios municipios.

Fue más allá al decir que “tenemos alcaldes que no tienen legitimidad porque la sociedad no los quiere, ni los respetan y tampoco los escuchan. Solamente tienen legalidad porque ganaron un proceso electoral, pero nada más”.

Asimismo, que “sabemos que llegaron por compra de votos, influyentismo; que son hijos, cuñados o esposos de no sé quién, pero que definitivamente no se identifican con la sociedad”.

Al asegurar que eso genera problemas adicionales a Chiapas, se pronunció porque en las elecciones locales del próximo año existan candidatos que realmente sean líderes preocupados por atender a los ciudadanos.

“Actualmente hay alcaldes que ni siquiera llegan a sus municipios y atienden todo a control remoto. No tienen vocación de servicio, así hay muchos”.

Abren Carpetas de Investigación por “Lunes Negro”.

El Fiscal General también abordó el tema de los lamentables hechos ocurrido la semana pasada en Tapachula, cuando elementos de la Policía Municipal arremetieron a golpes y con gases lacrimógenos en contra de campesinos y periodistas en plena alcaldía local

Derivado de la actuación del Ayuntamiento que aún encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, en ese día, conocido como “Lunes Negro”, fueron puestas a disposición del Ministerio Público más de 40 personas, las cuales fueron liberadas un día después por falta de pruebas.

En torno a ello, dijo que ya hay carpetas de investigación iniciadas por ese caso, tanto de manera interna por parte de las autoridades municipales para que se pueda determinar si hay o no responsabilidad por parte de los elementos policíacos.

Aunque también precisó que, por parte de la dependencia procuradora de justicia que él encabeza, se ha abierto otra carpeta de investigación.

A través de ese mecanismo jurídico, la Fiscalía en Chiapas analizará la actuación de los policías municipales, civiles y otras autoridades que pudieran haber participado en ese conato de violencia.

Una vez recabados todos los elementos probatorios, indicó que se van a deslindar las responsabilidades y aplicar los que establece la ley.

“Ya le informamos al presidente municipal (Oscar Gurría), ‘te vamos a investigar y a deslindar responsabilidades’. No podemos caer en la barbarie, no a la violencia con más violencia, y menos cuando viene de la autoridad. Hay protocolos para uso el uso de la fuerza pública, y el no respetarlos se podría caer en la ingobernabilidad”, acotó.

La Opinión de los Empresarios.

Por su parte, los empresarios encabezados por José Antonio Toriello Elorza y Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, presidente y vicepresidente del organismo, respectivamente, hicieron varias propuestas y externaron varis de los problemas de la región.

Detallaron que hay un crecimiento muy importante a lo largo de la costa chiapaneca, pero que, entre otras cosas, se requieren de acciones preventivas para frenar la delincuencia, como robos asaltos y otros delitos, para dar tranquilidad a la sociedad y a los inversionistas.

Mencionaron que la percepción de inseguridad de la población en Tapachula, según organismos federales, es por arriba del 90 por ciento, ubicándola en el primer lugar en México.

Reconocieron que gran parte de los niveles de inseguridad se debe a la llegada de miles de migrantes de diversas nacionalidades que, en su mayoría, deambulan sin oficio ni beneficio en la ciudad.

“Se sabe que hondureños y salvadoreños han cometido muchos delitos, incluso se matan entre ellos, y por eso es obvio el temor en la población. Se requiere de una estrategia conjunta entre la sociedad y sus autoridades para coadyuvar en la solución de esa problemática”, indicaron.

Dieron a conocer que, la semana pasada, los Gobiernos de Guatemala y El Salvador firmaron una serie de acuerdos migratorios y aduanales que permitirán una gran flexibilidad en el flujo de personas entra ambas naciones.

Mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, según dijeron, les confirmó que la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) que se expedía solamente a familias guatemaltecas, ahora también será para salvadoreños.

“Seguro que con ellos van a venir cosas muy buenas, pero también muy malas, porque podrán llegar legalmente a esta región de Chiapas. Debemos de tener estrategias de prevención porque es algo inevitable que pasará”, insistieron.

Pidieron, además, que se haga una profunda investigación sobre la presunta comercialización de tarjetas en la COMAR a favor de delincuentes extranjeros.

De igual forma, aplicar mejores medidas contra las extorsiones, asaltos, robos, tráfico de personas y mercancías, narcomenudeo, y trata, que se cometen en la región.

Al final, hubo el compromiso de realizar ese tipo de reuniones de manera frecuente, para aportar ideas que permitan la solución de las problemáticas regionales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello