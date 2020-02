Ese “Poderoso Caballero que es don Dinero” ya no Comprará Jueces: AMLO

* Para Acabar con la Corrupción.

Pénjamo.- Como lo mencionó ayer en Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que la corrupción en el Poder Judicial se acabará y “ese poderoso caballero que es don dinero” ya no será quien pueda comprar jueces para que salgan delincuentes de la cárcel y tampoco decidirá sobre la vida pública del país.

Al encabezar la entrega del primer cuartel de la Guardia Nacional en esta entidad y acompañado por el gobernador panista Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo, el Presidente señaló que si la autoridad depende de la delincuencia, y no hay autonomía, no se avanza en la lucha contra la corrupción.

“Como lo hice ayer en Los Altos de Jalisco, un mensaje a los que se dedican a las actividades delictivas. Que se escuche bien, que se escuche lejos: no se va a permitir que actúe la delincuencia con impunidad, ya no es el tiempo de antes, ya no es de que: ‘Yo puedo hacer y deshacer porque tengo influencias y voy a comprar a ministerios públicos, y voy a comprar a jueces y voy a comprar a autoridades; me van a sacar de la cárcel’.

“Ya no va a ser así, estamos limpiando de corrupción al Gobierno, ya no va a ser ese ‘poderoso caballero don dinero’ el que decida sobre la vida pública de México.

“Ya el dinero no es lo que rifa, ya que el que esté pensando que su dios es el dinero y que lo resuelve todo con dinero, se va a equivocar; ya no es con influencias ni con dinero, no es el poder económico el que va a decidir sobre la vida pública en nuestro país”.

El Presidente, también acompañado de Luis Cresencio Sandoval y de Alfonso Durazo, titulares de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se debe de marcar bien la línea divisoria entre la delincuencia y por otro lado la autoridad porque cuando se mezclan “no sabe uno donde termina la delincuencia y donde empieza la autoridad entonces no se avanza; aunque haya bienestar, aunque haya crecimiento económico, aunque haya bueno policías si no se mantiene la autonomía de la autoridad no avanzamos”.

López Obrador presumió que en 14 meses la Guardia Nacional suma 80 mil elementos, mientras que la Policía Federal en 20 años “no pudo consolidarse como una institución de seguridad porque sólo llegó a tener, en sus mejores tiempos, 36 mil elementos. y efectivos realmente 10 mil, porque 26 mil policías federales estaban dedicados asuntos administrativos”.

“Ahora la Guardia Nacional ya estás cerca de contar con 80 mil elementos en 14 meses, y también a diferencia de la Policía Federal que no llegaron, en 20 años, a tener instalaciones”.

“Ya Dejen de Estarse Peleando”.

Ante los gritos de militantes de Morena que lanzaban cánticos en apoyo al Presidente y seguidores del Gobernador panista, el titular del Ejecutivo Federal les pidió que “ya serenense, ya dejen de estarse peleando. ¿Quieren seguir peleando? A ver que levante la mano los que quieran seguir peleando… a ver que levanten la mano por la unidad del pueblo.

“Ya cuando vengan las campañas que cada quien agarre su partido y ahí si está permitido pelearse pero que no pase de rasguños. Todo en paz“.

Tras este evento, el Presidente se trasladó al municipio de Romita donde seguiría entregando más instalaciones de la Guardia Nacional. Sun