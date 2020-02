Porque le Protestan su Incompetencia Oscar Gurría Suspende “La Mañanera”

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero.- Ante el temor de ser cuestionado y criticado sobre las diversas problemáticas que se viven en Tapachula, el alcalde Oscar Gurría Penagos, a través de la Dirección de Comunicación Social, restringió el acceso a la conferencia de prensa a periodistas o reporteros que no comparten su ideología y forma de gobernar.

El representante de colonias populares, Anaximandro Robles Martínez Dijo que, el Presidente Municipal debería de tener la capacidad de escuchar las diversas voces, tal y como lo hace el mandatario federal y no hacer sus conferencias de prensa “a modo”, ya que, quienes asisten son solo aquellos comunicadores que no lo criticarán ya que le ofrecen un servicio en sus respectivos medios de comunicación”, sostuvo.

Ante las diversas problemáticas que se han suscitado, como la represión contra indígenas de Pavencul y periodistas, la participación de policías municipales en bandas delincuenciales, la represión contra vendedores ambulantes, por temor el Alcalde ha restringido su conferencia “mañanera” en las últimas dos ocasiones.

Por otro lado, el líder de colonias enfatizó que es preocupante, cómo, el Gobierno Municipal reprime a los vendedores ambulantes, como si fueran delincuentes, cuando lo único que hacen es ganarse el pan de cada día ante la difícil situación económica que se vive, sin embargo, no han mostrado la capacidad de implementar un proyecto que permita reubicar a las familias que tienen la necesidad de un empleo para el sostén de sus hijos. EL ORBE/ Marvin Bautista