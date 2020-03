Guardia Nacional Detiene a más de 78 Mil Migrantes en la Frontera Sur

*Destaca Gral. Vicente Antonio Hernández Sánchez, Coordinador de la GN en el Sureste.

*En Entrevista Para EL ORBE.

Tapachula, Chiapas; 05 de marzo. – La Guardia Nacional (GN), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), ha asegura a alrededor de 78 mil migrantes en la Frontera Sur del país, durante los diez meses que lleva en funciones esta nueva dependencia de seguridad.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Vicente Antonio Hernández Sánchez, coordinador de la GN en el sureste mexicano.

En el rescate de esos extranjeros que han arribado de manera ilegal a territorio nacional, se incluyen a unos 4 mil 500 menores de edad que deambulaba solos.

Estos niños no acompañados fueron rescatados y atendidos con los apoyos del sistema DIF de las tres instancias de gobierno y se les dio un tratamiento adecuado.

Explicó que se han sumado a esas tareas con el INM en esta región, en respuesta a los grandes núcleos de personas centroamericanas y de otros países que vinieron al país en los últimos meses.

En una autoevaluación, indicó que los logros son satisfactorios, porque los migrantes que llegan a nuestro país son regulados y se les da tratamiento conforme a la Ley de Migración, donde intervienen también instancias federales e internacionales.

Según el general, en esos flujos de personas asegurados han detectado y detenido a homicidas, secuestradores, asaltantes y todo tipo de delincuentes, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Así también, a traficantes de seres humanos, “que los traen engañados, porque no les importa el camino que siguen y sólo les interesa pasarlos y dejarlos a la deriva”.

Recalcó que esas actividades les dejan a los delincuentes muchos dividendos, “a quienes e no les interesa si son menores de edad, mujeres embarazadas, adultos ni tampoco dejarlos en riesgo”.

Al preguntarle sobre la posibilidad de que en los éxodos también vayan traficantes de seres humanos, el comandante comentó “qué te da entender cuando vienen niños no acompañados y después caravana de madres buscando a sus familiares como la del año pasado que fueron hasta el centro y norte del país buscando a sus hijos”.

Puntualizó que antes no había control migratorio y por eso se desconocían sus nombres, procedencia, nacionalidad, estado de salud y otros datos importantes, que ahora si se cumplen, para el beneficio de la sociedad y de los propios extranjeros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello