Acabar con la Brecha de Género Promueve la Justicia y Bienestar: REC

“La búsqueda de terminar con la brecha de género no es una simulación, es la acción constante de generar justicia y bienestar para las mujeres”, manifestó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante el Encuentro Internacional Economía Social Solidaria entre Mujeres, celebrado en San Cristóbal de Las Casas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Ante mujeres de Guatemala, Ecuador y de los Estados de Yucatán, Campeche, Puebla, Oaxaca y Chiapas, el mandatario expresó que el impulso de acciones a favor de las chiapanecas se realiza por convicción, por ello, su Gobierno es un aliado de las mujeres, reconoce y necesita de su talento porque son un motor indispensable para el avance de la entidad, México y el mundo.

“Lo que nos interesa es sumar y fundar una nueva cultura para que el día de mañana las mujeres no tengan que reclamar ni seguir luchando por derechos que son legítimos, porque de manera natural deberíamos respetarlos. Buscamos una transformación que venga de fondo”, apuntó tras destacar el aporte de las servidoras públicas que forman parte de esta administración.

Luego de entregar al Gobernador la edición emanada de este encuentro que fortalece el intercambio de experiencias nacionales e internacionales, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, señaló que con esto se amplían los horizontes de desarrollo, inversión e inclusión dentro de la economía social por mujeres, de mujeres y para mujeres.

“Hacer economía social es hacer comunidad, porque nos ayuda a revertir el deterioro y la precariedad creando comunidades más fuertes, resilientes y sustentables”, por lo que la dependencia a su cargo, dijo, seguirá apostándole a estas estrategias que contribuyen a cerrar las brechas de género y forjar una vida más digna para las mujeres y niñas de Chiapas.

En su intervención, la representante en México de “Aid To Artisans Clear Learning”, María Eugenia Pineda Meléndez, resaltó que “ésta es una muestra más de que las mujeres sí podemos, porque tenemos la fortaleza de juntarnos, de acuerparnos y acompañarnos para platicar de nuestros proyectos, bajo la premisa de proponer, hacer y caminar junto al gobierno”.

Asistieron la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz; así como legisladoras, funcionarias públicas, empresarias y representantes de organizaciones civiles, colectivos y comunidades indígenas. Boletín Oficial