México Resiente el Paro “Un Día sin Mujeres”

*DE ACUERDO CON CIFRAS OFICIALES, CADA DÍA 10 MUJERES SON ASESINADAS EN MÉXICO; EL AÑO PASADO 3 MIL 825 MUJERES SUFRIERON MUERTES VIOLENTAS, QUE REPRESENTAN 7 POR CIENTO MÁS QUE EN 2018. * EN GRAN PARTE DE LOS ESTADOS MUJERES SE SUMARON AL PARO.

Ciudad de México. – La ausencia de mujeres por la iniciativa #UnDíaSinNosotras se notó en diversos espacios públicos y privados en diversas partes del país, principalmente en la Ciudad de México.

De manera inédita, las mexicanas realizaron un paro nacional de actividades en protesta contra la violencia y la impunidad.

Salvo en algunos negocios informales, su ausencia fue notable en calles, escuelas, oficinas, transporte, bancos, medios de comunicación y otros espacios.

Este paro se realizó apenas un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer que contó con la participación de miles de mujeres –80 mil la cifra oficial, más de 200 mil según las organizadoras-.

“El nueve ninguna se mueve. Ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando”, fue la convocatoria que en semanas previas difundieron distintas organizaciones convocando al paro nacional de este lunes.

El movimiento en contra de la violencia de género #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras, en principio, fue rechazado por algunas empresas y negocios bajo el argumento de que habría pérdidas por más de 37 mil millones de pesos. Pero, al paso de los días, fue creciendo y se sumaron instituciones públicas y privadas.

De acuerdo con cifras oficiales cada día 10 mujeres son asesinadas en México, el año pasado 3 mil 825 mujeres sufrieron muertes violentas que representan 7 por ciento más que en 2018. Apro

Estados se Suman a Un día sin Mujeres

Tamaulipas

Un día sin mujeres repercutió con fuerza entre la población tamaulipeca, con lo cual fueron los hombres quienes tuvieron que hacer guardias para sacar adelante el trabajo en áreas gubernamentales y en muchas escuelas.

«Aquí estamos firmes, apoyando a las mujeres», expresó Raúl Linares, mientras realizaba labores administrativos en una oficina estatal.

Según información oficial de la Secretaría de Administración, el 97% de las empleadas de las oficinas centrales del gobierno de Tamaulipas se ausentaron de sus labores este lunes.

Chiapas

Mujeres chiapanecas que trabajan en el gobierno, iniciativa privada, incluidos medios de comunicación, se sumaron al paro nacional para destacar la lucha.

El Congreso de Chiapas estuvo semivacío de presencia femenina, mientras que decenas de trabajadoras no asistieron y la atención a ciudadanos fue ofrecida por hombres, mientras que en los ayuntamientos de varios municipios también se ausentaron las mujeres en distintas áreas. En Tuxtla Gutiérrez las mujeres se ausentaron en un 40%.

Funcionarias del gabinete estatal como la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Gabriela del Socorro Zepeda Soto, aunque apoyó el paro y garantizó el día libre para las trabajadoras, acudió a laborar a sus oficinas.

Morelos

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial reportaron ausencias casi totales de mujeres por el movimiento Un Día Sin Nosotras, pero no suspendieron actividades. En el Poder Judicial se registró la inasistencia del 60.4% del personal, construido por mujeres entre magistradas, juezas, secretarias de acuerdos y personal administrativo.

En el Congreso de Morelos las mujeres representan el 65% de la fuerza laboral, de acuerdo con presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y casi todas se sumaron al paro nacional.

En educación básica, informó Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación estatal, hay 20 mil docentes y de ellos 14 mil son mujeres y se corría el riesgo en jardín de niños y en la preprimaria que esos niños llegaran a las aulas, pero no encontraran maestros por eso decidieron suspender las clases en ese sector.

En el Tribunal Superior de Justicia se informó que a pesar de la ausencia notoria de las mujeres, que suman 915, no se suspendieron oficialmente las labores en las diversas áreas que integran el Poder judicial, por lo que no se declaró día inhábil. Las trabajadoras que por «voluntad propia» decidieron asistir a laborar de manera ordinaria, en su mayoría portaron alguna vestimenta o distintivo de color morado con la finalidad de sumarse desde su lugar de trabajo a esta jornada histórica.

Yucatán

En diferentes puntos de Mérida y céntricas calles de la ciudad se notó la ausencia de mujeres ya que en la mayoría de los centros de reunión la mayor concurrencia fue de varones.

Solamente en el mercado Lucas de Gálvez, Santiago y Santa Ana, la actividad se desarrolló en forma normal en donde las mujeres realizan sus ventas diarias provenientes de municipios del interior del Estado.

Reportes de la misma Secretaría de la Mujer y de activistas en Yucatán, indicaban que el paro tuvo una respuesta de entre el 85 y 90 por ciento en Mérida y de apenas del 25 al 30 por ciento en el interior del Estado.

Nuevo León

La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León, dio a conocer que según encuesta realizada entre sus afiliados, un 41% de su fuerza laboral representada por mujeres, se unió al paro Un día sin mujeres.

El organismo empresarial señaló hace días que un 38% del personal administrativo y de operación que labora en las industrias de Nuevo León está representado por mujeres, es decir, unas 200 mil personas.

En un balance sobre el paro, informó que de acuerdo al sondeo, un 28.8 de los socios de Caintra reportaron que sí sufrieron un impacto en sus empresas derivadas del ausentismo provocado por la convocatoria realizada por diversos actores de la sociedad civil.

Jalisco

En el expendio de café solo hay hombres, sus compañeras se han unido al paro nacional y ellos se tienen que encargar de atender a todos los clientes; pero no es el único punto de Guadalajara en donde se nota la ausencia de mujeres, varios comercios son atendidos solo por hombres o de plano están cerrados.

En oficinas de gobierno y algunas empresas las mujeres no llegaron a trabajar; en los hospitales Civiles todas las trabajadoras vistieron de morado y pararon una hora; en muchas escuelas laboraron sin maestras y sin alumnas.

En el Estado, fue un día atípico, muchas mujeres participaron en el nacional Un Día Sin Mujeres y no fueron a trabajar, por lo que los hombres tuvieron que suplirlas en oficinas públicas y privadas y en establecimientos comerciales donde había poca clientela.

Guerrero

Ellas decidieron no trabajar, pero no se callaron: marcharon, denunciaron la violencia que sufren todos los días, que todos los días es invisivilizada: el acoso de sus compañeros, de sus fuentes, la desigualdad salarial, las agresiones de policías y funcionarios, pero además esa violencia tangible y letal: ataques a balazos y asesinatos.

Un grupo de unas 30 reporteras, fotógrafas, locutoras y conductoras de periódicos, portales de noticias, estaciones de radio y televisión de la capital de Guerrero, salieron a marchar para exigir el cese de feminicidios que vive todo el país. Pero también lo hicieron por ellas, para visibilizar las condiciones en las que todos los días hacen su labor: informar.

Lo hicieron por Antonia Ramírez y Carmen González, reporteras en la Montaña, que el alcalde de Tlapa les lanzó una campaña de descredito porque informaron lo que no quería que informaran. Protestaron por las que no están en Guerrero, por las que tuvieron que salir huyendo porque un grupo de autodefensa las privó de su libertad y no les quedó más remedio que desplazarse, que salir de sus pueblos para mantenerse vivas; también lo hicieron por Pamela Montenegro Real, una comunicadora asesinada una tarde de febrero del 2018 en Acapulco. Sun