El Salvador Cerró el Paso a Migrantes Para Evitar el Coronavirus ¿México Cuándo lo Hará?

*EL PRESIDENTE NAYIB BUKELE, DECLARÓ CUARENTENA PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL, POR LO QUE CERRÓ SUS FRONTERAS PARA EVITAR EL INGRESO DE PERSONAS CONTAGIADAS CON LA ENFERMEDAD; MEDIDA RESTRICTIVA DURARÁ AL MENOS 21 DÍAS.

Ciudad de México. – El gobierno de El Salvador decretó cuarentena en todo su territorio por el coronavirus Covid-19, a pesar de que, hasta ahora, no se ha registrado ningún contagio en ese país centroamericano.

La medida también restringe la entrada de extranjeros durante, al menos, los siguientes 21 días.

El anuncio lo dio el presidente de ese país, Nayib Bukele, a través de un mensaje en cadena nacional, en el que señaló que su gobierno puede garantizar a la población que no hay ningún caso de coronavirus, considerado ya una pandemia, pero no así el que no vaya a llegar a El Salvador.

«Probablemente esta medida será criticada. Pero nosotros, viéndonos en el espejo de otros países, hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional», fueron sus palabras.

La medida restrictiva durará al menos 21 días y contempla el cierre de escuelas. Sin embargo, según Bukele, la actividad económica seguirá de manera normal, por lo que los salvadoreños no tendrán que preocuparse por desabasto de alimentos o productos.

Hasta este miércoles, El Salvador no registra ningún caso de coronavirus Covid-19. Sin embargo, en Centroamérica se han presentado una muerte en Panamá y 23 contagios (Costa Rica 13, Panamá 8 y Honduras 2). Apro

La OMS Declara que el Coronavirus se ha Convertido en una Pandemia

Ciudad de México, 11 de marzo.-La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una «pandemia», después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

El organismo indicó que luego de realizar el análisis correspondiente, el nuevo coronavirus puede ser caracterizado como una pandemia, debido al alcance global que ha tenido en las últimas semanas.

«La OMS estima que el Covid-19 puede ser caracterizado como una pandemia», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente» en los próximos días y semanas, agregó.

El organismo denunció los niveles alarmantes de propagación y gravedad, así como de inacción en el mundo ante el brote de Covid-19.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que hasta el momento se han reportado más de 118 mil casos confirmados de coronavirus en 114 países.

“Más del 90% de los casos se concentran en cuatro países, y dos de ellos (China y Corea del Sur) tienen epidemias significativamente decrecientes”, agregó.

Destacó que al menos 81 países no han reportado casos de Covid-19, además 57 naciones tienen 10 casos o menos.

“Todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia. Hay que detectar, aplicar la prueba, tratar, aislar, rastrear y movilizar a la gente como respuesta», indicó.

Los crecientes focos de infección del nuevo coronavirus están provocando recelo, en medio de un brote que ha trastocado la vida cotidiana y reformulado desde la campaña presidencial de Estados Unidos a los viajes del papa Francisco.

En Estados Unidos, los casos superaron el millar y los brotes en ambas costas aumentaban la preocupación. En Europa, una Italia cada vez más blindada contabilizaba más de 10 mil infecciones y registraba un aumento de las muertes entre su población anciana.

“Ahora mismo, el epicentro -la nueva China- es Europa”, dijo Robert Redfield, responsable de los Centros estadounidenses de Control y Prevención de Enfermedades. Sun

México Suma en un día 5 Nuevos

Casos de Coronavirus; Confirma 12

Ciudad de México, 11 de marzo.-El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, José Luis Alomía, precisó que a nivel internacional en el caso de América ya se han confirmado casos de COVID-19 en Bolivia y Jamaica.

En el panorama nacional indicó que al día de hoy se suman cinco nuevos casos más a los siete confirmados hasta el día de ayer.

Destacó que se han descartado 264 casos y se tienen 49 casos sospechosos de COVID-19, de los cuáles se podrían confirmar nuevos pacientes infectados.

En relación a los nuevos casos detalló que el primero de ellos fue detectado en Querétaro, se trata de un hombre de 43 años con antecedente de viaje a España, asimismo informó que hasta el momento tiene identificados dos contactos, quienes hasta el momento no presentan síntomas.

Otros dos casos más fueron confirmados en la Ciudad de México se trata de un hombre de 41 años y una mujer de 30 años de edad, quienes viajaron a España y hasta el momento presentan sintomatología.

El cuarto caso confirmado fue detectado en una mujer de 64 años residente del Estado de México, quien también presenta síntomas leves, tras viajar a Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre un caso en Nuevo León que lo dio a conocer la Secretaría de Salud estatal, confirmó que se trataba de un caso más, con lo que sumaban 12 casos confirmados.

Asimismo, se detalló que los cuatro casos se encuentran en aislamiento domiciliario al no presentar manifestación de síntomas graves. Sun