Tapachula sin Cuarentena: Antros y Cantinas Cierran a las 3 AM

* SE PRESUME QUE HAYA ACUERDOS ENTRE INSPECTORES Y CANTINEROS PARA OPERAR SIN RESTRICCIONES: ABOGADOS

* DEBEN MULTAR A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO ACATEN LAS DISPOSICIONES LEGALES: EMPRESARIOS.

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo.- La cuarentena decretada por la Secretaría de Salud federal y acatada por los Gobiernos en gran parte del país, como una media preventiva para evitar la propagación del Coronavirus, en Tapachula no se está llevando a cabo, a pesar de que la vida de la población está de por medio.

Por ejemplo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el cierre total de diversos sitios de entretenimiento, como cines, bares y teatros; eventos masivos en iglesias; entre otros, dejando sólo abiertos restaurantes, hoteles y supermercados.

En el caso de Chiapas, varios Alcaldes decidieron realizar acciones de inmediato a favor de la salud de los ciudadanos, como la presidente de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos, quien ordenó el cierre de antros de vicio y otros espacios, además de que canceló las ferias.

“Lamentablemente vemos que la Cuarta Transformación en Tapachula piensa distinto y poco le importa la salud de la sociedad”, sostuvo el presidente del Colegio de Abogados del Soconusco, Manuel de Jesús Márquez González.

En entrevista, señaló que es una ironía que se hayan suspendido las clases en alrededor de 250 mil escuelas en el país, incluyendo a todas las de Chiapas, pero que en Tapachula la alcaldesa, Rosa Urbina Castañeda, permita que los tugurios, antros de vicio, cantinas, bares, discotecas, karaokes y centros con espectáculos de desnudos, sigan operando tranquilamente.

“Consideramos que la cuarentena en nuestro municipio es una farsa. La Presidente debería de tomar como referencia a los más humildes municipios de Guatemala, a 15 kilómetros de Tapachula, donde realmente hay preocupación y seriedad en el Gobierno y hasta toque de queda han implementado”, opinó.

El Doctor en Derecho agregó que los antros en el municipio, legales y clandestinos, mantienen la venta de bebidas embriagantes hasta la madrugada, como si nada estuviera pasando.

Recalcó que la Alcaldesa, a través de sus empleados, señaló que los horarios de funcionamiento para ese tipo de establecimientos sería como máximo a las cero horas, “como si la enfermedad tuviera un horario para el contagio. Es más, hasta las sexoservidoras están trabajando normalmente”.

“Todo eso nos hace especular que puede ya haber acuerdos”, insistió.

Por su parte, Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios del Sendero Peatonal, opinó que las autoridades deben ser más estrictas y multar a los establecimientos con giros rojos si no acatan las disposiciones.

“No es posible, porque después los empresarios del centro tampoco van a querer acatar las órdenes de cerrar sus establecimientos”, indicó.

Dejó en claro que están conscientes de que el problema viene grave y que hasta el momento no hay ningún caso en Tapachula de Coronavirus.

“Se nos está dando una oportunidad de estar dentro de nuestras casas para que, cuando venga la contingencia dura, ya estemos capacitados”, abundó al recalcar que “tenemos que aprender a ser responsables, porque sabemos que estamos ante un problema grave”.

Por eso hizo un reconocimiento a la sociedad por permanecer en sus casas y proteger de esa manera a sus familias. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello