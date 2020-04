Habilita REC Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 e Inaugura 3.9 Km de Pavimentación en el Camino a la Pita

* EL MANDATARIO DETALLÓ QUE DICHA CLÍNICA CUENTA CON 37 CAMAS PARA HOSPITALIZACIÓN, ADEMÁS DE TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE SALUD Y PACIENTES

* CON RESPECTO AL CAMINO A LA PITA, SUBRAYÓ QUE ESTA VÍA PERMITIRÁ UNA MEJOR CONECTIVIDAD Y BENEFICIARÁ A MÁS DE 30 COLONIAS.

En el municipio fronterizo de Tapachula, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas abrió la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 para atender a habitantes de la región Soconusco, la cual cuenta con 37 camas para hospitalización y de terapia intensiva equipadas con ventiladores mecánicos y monitores de tres canales que permitan la asistencia respiratoria y el monitoreo permanente de pacientes críticos.

El objetivo principal de este espacio es garantizar la atención hospitalaria de la población que presente casos graves, y además de las 37 camas que ya han sido instaladas, de ser necesario pueden habilitarse 20 más; de igual forma, tiene espacios destinados a infantes y recién nacidos, y se busca proteger en todo momento la bioseguridad del personal de salud.

En su recorrido y tras conocer el funcionamiento de las distintas áreas, el mandatario estatal aseguró que desde el Consejo de Salud del Estado y la Mesa de Seguridad se hace un gran esfuerzo para mantener los cuidados en todo el territorio chiapaneco, de tal forma que se tienen 162 filtros sanitarios en puntos fronterizos y carreteras del Estado, “un esfuerzo que vale la pena para defender la integridad de todas y todos sin distinción”.

Escandón Cadenas refirió que lo primordial no es curar a los enfermos, sino evitar los contagios, por lo que pidió atender las recomendaciones de higiene y sana distancia, así como permanecer en casa, para que no se propague este virus. Agregó que es esencial que quienes vengan de otro Estado o del extranjero a Chiapas, para ver a su familia, se sometan de manera voluntaria a la cuarentena para evitar contagiar a sus seres queridos.

Inaugura Pavimentación con Concreto

Hidráulico del Camino a La Pita

Con una aplicación estricta de las medidas de sana distancia, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la pavimentación con concreto hidráulico del antiguo camino a La Pita entre 9a. Sur y Libramiento Sur, una vía de 3.95 kilómetros lineales que permitirá una mejor conectividad y detonará la economía de la Perla del Soconusco.

Acompañado de la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, y de los secretarios estatales de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo, y de Obras Públicas, César Julio de Coss Tovilla, el mandatario expresó que esta obra era muy necesaria y urgente, porque contribuye a que las y los productores transporten con seguridad su mercancía y, sobre todo, dijo, que las familias viajen con certidumbre a sus destinos.

“Éste es un gobierno del pueblo y que está al servicio del pueblo, un gobierno democrático siempre pendiente del desarrollo económico del Estado”, remarcó el jefe del Ejecutivo Estatal, al tiempo de sostener que no bajará la guardia en la defensa del cuidado de la salud, de la seguridad y de la educación.

Tras subrayar que la mejor medicina para evitar el contagio del COVID-19 es lavarse las manos con agua y jabón de manera constante, no tocarse la cara y respetar el distanciamiento social, el gobernador Escandón Cadenas señaló que el pueblo de Chiapas se caracteriza por solidarizarse ante las dificultades, por lo que confió en que la voluntad de todas y todos permitirá salir adelante de esta contingencia.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado informó que con la pavimentación de estos 3.95 kilómetros lineales con concreto hidráulico, banquetas estampadas, iluminación y dren pluvial, se cumple un sueño de miles de familias de Tapachula.

Finalmente, el funcionario estatal destacó que esta obra se realizó con una inversión total de 85 millones de Pesos, de los cuales 61 millones se destinaron a vialidad, 7 millones a iluminación y 17 millones a drenes pluviales, con lo que se mejora la imagen urbana y la calidad de vida de las y los habitantes de la región. Boletín Oficial