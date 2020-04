En Chiapas 44 Infectados y 3 Fallecimientos por Covid-19: SSa El Caso 44 Asistió a una Fiesta de 300 Invitados en Cacahoatán

* EL TERCER DECESO ES UN PACIENTE MASCULINO, DE 37 AÑOS, DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, QUE REQUERÍA INTUBACIÓN PERO SUS FAMILIARES SE OPUSIERON.

* CERCA DE 300 PERSONAS DE VARIOS MUNICIPIOS NO ACATARON LAS RECOMENDACIONES Y ASISTIERON A UN EVENTO EN CACAHOATÁN.

Comitán, Chiapas; 12 de Abril de 2020.- En la conferencia de prensa sobre la situación actual del Coronavirus COVID-19 en la entidad, el secretario de Salud del Gobierno de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer el tercer fallecimiento y cuatro casos nuevos confirmados de esta enfermedad, con lo que suman un total de 44.

El funcionario estatal informó que el paciente masculino, de 37 años de edad, con domicilio en el municipio de Tonalá, derechohabiente del IMSS Ordinario, correspondiente al caso número 43, presentó complicaciones que requerían manejo vía aérea (intubación), pero los familiares se opusieron a esta intervención, por lo que perdió la vida al sufrir un paro cardiorrespiratorio, sin responder a la reanimación cardiopulmonar.

Sobre este caso, abundó que como antecedente epidemiológico se tiene que su esposa viajó a Cancún, Quintana Roo, del 28 de Marzo al 3 de Abril; él inició sintomatología el 5 de Abril y a partir del 10 de Abril presentó dificultad respiratoria de manera progresiva. Fue referido al Hospital General de Subzona con Medicina Familiar del IMSS en Tonalá, donde le fue indicada la intubación, pero los familiares no la aceptaron.

El caso número 41 se trata de una persona del sexo masculino, de 54 años, con domicilio en la comunidad Francisco León del municipio de Ocosingo, con tres hijos residentes en el estado de Puebla. Inicia con síntomas el 4 de Abril y la toma de muestra se realiza el 9 de Abril.

Actualmente, el estado de salud de este paciente se reporta como estable. Tiene 11 contactos, seis de ellos sintomáticos.

El caso número 42 es una persona del sexo masculino, de 50 años, con domicilio en la ciudad de Comitán, derechohabiente del ISSSTE, quien estuvo en contacto con pacientes con síntomas respiratorios. El 2 de Abril empieza sintomatología.

Al presentar dificultad para respirar, este paciente ingresa a la Clínica de Enfermedades Respiratorias de Tuxtla Gutiérrez el 9 de Abril, día en que se le toma la muestra. Su estado de salud es delicado. Tiene 18 contactos.

El caso número 44 corresponde a una persona del sexo masculino, de 61 años, con domicilio en el municipio de Cacahoatán, derechohabiente del IMSS Ordinario, cuyo hijo viajó a Cancún y a la Ciudad de México del 26 al 28 de Marzo; éste último día acude a una fiesta familiar.

El paciente inicia con síntomas el 3 de Abril. Como persiste la dificultad respiratoria, es trasladado al Hospital General de Zona número I del IMSS en Tapachula, donde desde su ingreso se le asiste con ventilación mecánica. Su estado de salud se reporta grave. Tiene 29 contactos. Boletín Oficial

Pánico en la Frontera Sur por Fiesta con Coronavirus

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril.- El pánico se ha desatado en Frontera Sur de Chiapas, luego de que se organizó una fiesta en el municipio de Cacahoatán a la que asistieron cientos de personas, entre ellas una que dio positivo al Coronavirus y pudo haber contagiado a algunos o varios de los presentes.

En la tarde de este domingo, José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud de Chiapas, informó de cuatro nuevos casos positivos del Covid-19 en la entidad, por lo que ya suman 44 en total.

Entre esos hay un deceso de un paciente que se encontraba hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tonalá.

Sin embargo, el que ha encendido los focos rojos es un empresario, dedicado a la compra y venta de automóviles usados, que tiene su domicilio en el municipio fronterizo de Cacahoatán.

Se sabe que cuenta con 61 años de edad, es hipertenso y maneja medicamentos para el control de la presión sanguínea. Su posible contagio es porque su hijo viajó a Cancún y a la Ciudad de México, quien pudiera estar infectado, aunque hasta ahora no tiene signos visibles de la enfermedad.

En el cuadro clínico del empresario se estableció que tiene 29 contactos directos. De ellos, seis son intradomiciliarios y 23 fuera de casa. Por obvio, todos ellos son sospechosos de haber contraído también la pandemia, afirmó.

La mayor preocupación es la fiesta, la cual se realizó en una zona entre los municipios de Cacahoatán y Unión Juárez, a la que se calcula asistieron más de 300 invitados y prestadores de servicios, incluyendo empresarios, políticos y docentes, entre otros.

Ante la gran posibilidad de que muchos de ellos se hayan contagiado, la Secretaría de Salud ha empezado a ubicarlos para descartar esa posibilidad. Estos son de Tapachula, Tuxtla Chico, Unión Juárez y Cacahoatán.

Se desconoce cómo es que convencieron a las autoridades municipales de Cacahoatán para obtener el permiso de armar un evento de esa magnitud y, por lo mismo, se espera que se investigue a fondo y se sancione a los responsables, porque la vida de miles de familias está de por medio.

De confirmarse que la mayoría de todos ellos están contagiados, la situación para la Frontera Sur pudiera dar un giro inesperado y aparecer los contagios y fallecimientos de manera exponencial.

Independientemente de los asistentes a ese evento, desde que ese señor dio positivo y, muy probablemente también su hijo, tuvieron acercamiento con otras otras personas, a las que también pudieron haber contagiado.

Tapachula Cerca de una Catástrofe

A pesar de que solo se tiene conocimiento de cuatro casos positivos en Tapachula, entre ellos un fallecido, se teme que en cualquier momento la pandemia se podría convertir en una catástrofe imposible de controlar.

Y es que las autoridades del Ayuntamiento se han dado a la tarea de cerrar los espacios públicos como parques, jardines, centros recreativos, playas, el Sendero Peatonal, locales en plazas comerciales, entre otros, pero siguen las aglomeraciones en las calles.

En primera, porque hay miles de extranjeros indocumentados deambulando en la ciudad y que, tarde o temprano, podrían convertirse en portadores.

A ellos se le sumaron los cientos de migrantes que tuvieron que ser liberados por parte de las autoridades, ya que Guatemala no permitió el acceso a la hora de deportarlos.

Este fin de semana, cuando funcionarios de varias dependencias trataron de convencerlos de que regresaran a sus casas, algunos argumentaron que no tienen dónde vivir y que, si los quieren mantener encerrados, que el Gobierno Federal les de vivienda, alimentación y servicios médicos.

Pero también miles de tapachultecos salieron a las calles a realizar sus compras o a pasear, como si no estuviera pasando nada o fueran inmunes.

Los que se encontraron con las cintas que colocaron las autoridades para que no entraran a las playas, no les hicieron caso y disfrutaron de los días de la Semana Mayor, incluso asistieron a los restaurantes que abrieron con toda normalidad.

También fueron clausuradas temporalmente varias empresas de electrodomésticos, ropa, calzado, bisutería y otros artículos no indispensables.

A la hora que fueron cerrados esos negocios, había largas filas de personas y otras más aglomeradas, sin ningún control sanitario.

Sin embargo, las autoridades no iban ni siquiera a la esquina, cuando los propietarios o los encargados de esos establecimientos, arrancaron los sellos y continuaron laborando y hasta se rieron.

Las terminales de autobuses de pasajeros y los aeropuertos en Chiapas siguen operando, por los cuales viajan, según se ha comprobado, presuntamente personas infectadas, que estuvieron en regiones del país o extranjero con la presencia de la pandemia.

Si bien es cierto que este domingo hubo menos gente en las calles de Tapachula y de los municipios aledaños, también lo es que miles hicieron su vida normal. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello