México Llega a 14 mil 677 Casos y mil 351 Fallecimientos

* Se Acumularon 832 Nuevos Casos y 46 Muertes.

Ciudad de México, 26 de abril.-José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que hasta este domingo el país suma 14 mil 677 casos de Covid-19 y mil 351 muertes confirmadas a causa del virus.

Para esta noche se acumularon 835 nuevos casos, lo que representa un incremento del 6% respecto de ayer. Los casos activos alcanzan los 4 mil 972, mientras que los sospechosos son 7 mil 612 y las defunciones sospechosas son 86.

En la tendencia por entidad, la Ciudad de México y el Estado de México se mantienen como los estados con mayor número de casos confirmados. Los estados con menos casos son Colima y San Luis Potosí.

Sobre la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), Alomía detalló que aún hay 11 mil 953 camas disponibles para hospitalización general, y sólo 20% de las mismas, tres mil 358 han sido ocupadas.

De las camas con ventilador instalado disponibles para la atención de casos de Covid-19, en la Ciudad de México quedan disponibles 854; en el Estado de México 594 y en Baja California 204 quedan disponibles.

En su mensaje dominical el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha «podido domar» al coronavirus y no ha habido un desbordamiento de la pandemia o no se han saturado los hospitales debido a que, señaló, la gente ha cumplido las medidas sanitarias «al pie de la letra».

«Agradeciendo a la agente que se siguen cumpliendo las medias al pie de la letra, esto nos ha ayudado mucho, por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva, con ventiladores, con especialistas. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia».

«En vez que se disparará, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal, y esto nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos, los especialistas», indicó el jefe del Ejecutivo.

En este sentido, el mandatario mandó un abrazo fraterno y solidario a las enfermeras, médicos, y al personal de salud, a quienes llamó «héroes y heroínas». Sun