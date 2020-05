Acordonan Áreas del Mercado San Juan Para Evitar más Contagios de Coronavirus Entre Locatarios y Clientela

*Suspenden Negocios No Esenciales, Partidos de Futbol y Fiestas, por la Emergencia Sanitarias. *Se Amplió el Cierre de Calles y Avenidas del Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas.- Una serie de negocios no esenciales ubicados en el centro de Tapachula fueron suspendidas sus actividades en las últimas horas, como una medida para seguir disminuyendo la movilidad de las personas y de esa manera prevenir los riesgos de contagios del Covid-19, que lamentablemente siguen en aumento.

Asimismo tras los acuerdos entre autoridades municipales, de salud y comerciantes del mercado San Juan, se procedió al acordonamiento de diversas áreas con la finalidad de establecer un orden en la entrada y salida tanto de locatarios como de clientes y de esa manera reducir riesgos de contagios.

Por otra parte, se suspendieron diversas actividades recreativas y sociales, debido a que las personas no han respetado las recomendaciones para mantener el distanciamiento social emitidas por el Comité de Prevención en Salud Municipal COVID-19.

Establecimientos ubicados en la 10ª. y 12ª. avenida Norte, 5ª. y 7ª. Poniente, entre ellos juegos de maquinitas, zapaterías, tiendas de ropa, accesorios, de deportes, estéticas, peluquerías y barberías fueron suspendidas en forma provisional, en acciones realizadas por personal de las secretarías de Protección Civil, Dirección contra Riesgos Sanitarios, Salud, Servicios Públicos y Secretaría de Seguridad Pública.

Se detectó que en los mismos no cumplían con las medidas preventivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial, por lo que se podrían generar focos de infección del coronavirus que se encuentra en su etapa más crítica de diseminación de contagios.

ACORDONAN MERCADO

A su vez, se procedió al acordonamiento de diversas áreas del mercado San Juan, acción que busca reducir los riesgos de contagios, para lo cual además se han recomendado a los locatarios seguir con las acciones de sana distancia, el uso obligatorio de cubre-boca, gel antibacterial y la sanitización constante de sus áreas de trabajo.

Las zonas acordonadas son las puertas E1, E2, D2, A, A1, a las peluquerías, Lado Norte, Comedores Sur, Planta Alta Zona Nor-Poniente, Escaleras A, Zona A y hacia los baños.

Esas disposiciones derivados de los acuerdos tomados con los locatarios para que a partir de este jueves trabajen en un horario de 5 de la mañana a 2 de la tarde.

SUSPENDEN ACTIVIDADES

En recorridos disuasivos, elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, suspendieron encuentros deportivos que se realizaban en los campos de futbol Bancrisa 01 y Llano de la Lima, en los que participaban numerosas personas sin tomar en cuenta que el coronavirus de encuentra en la Fase 03 de extrema diseminación.

Por último, y de acuerdo al Comité de Prevención en Salud Municipal Covid-19, en el fraccionamiento Valle Verde, con estricto apego y respeto a los derechos humanos y para respetar los protocolos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se canceló la fiesta que se realizaba en uno de los domicilios del fraccionamiento.

Todas las acciones tienen como finalidad prevenir los contagios de Covid-19, en la etapa 3 de alto riesgo de diseminación. Comunicado de Prensa