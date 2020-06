Cobra INM 4 Mil Dólares a Migrantes por Regularizarlos; se Forma Nueva Caravana, 30 de Ellos con Coronavirus

*EL ORGANISMO “DIGNIFICACIÓN HUMANA” PRESENTA DENUNCIA DE LO QUE CALIFICÓ COMO CORRUPCIÓN DESCARADA, POR PARTE DE FUNCIONARIOS MIGRATORIOS. *EN HONDURAS Y EL SALVADOR SE FORMAN CARAVANAS PARA INGRESAR A MEXICO.

Tapachula, Chiapas; 10 de junio del 2020. – La organización defensora de los derechos humanos “Dignificación Humana”, presentó una denuncia este miércoles en contra de quienes resulten responsables de corrupción descarada en el interior del Instituto Nacional de Migración (INM) del estado de Chiapas.

Luis García Villagrán, director del organismo, indicó en entrevista exclusiva para EL ORBE que, debido a la pandemia y al cierra de las fronteras de México y de los países centroamericanos, hay una nueva caravana de migrantes en Panamá y Costa Rica, que han ido avanzando hacia Chiapas.

Uno de los grupos más numerosos, en el que viajan muchos haitianos, se ha desplazado de tal manera que ya se encuentra en Honduras.

Mientras que en esa nación y en su vecino El Salvador, se están conformando otros grupos que pretenden unirse en una sola caravana en territorio guatemalteco y partir rumbo a la Frontera Sur de Chiapas.

Al referirse a los agentes del INM, sin especificar quienes, aseguró que le están cobrando a los migrantes que están pasando a diario que vienen hacer trámites”.

“Aquel migrante que trae dólares, les están cobrando hasta cuatro mil dólares en estas oficinas de Regulación del INM y les están entregando sus documentos y la visa humanitaria, por ser solicitantes de refugio, todo en menos de 20 días”, aseguró.

Luego detalló que. a través del sistema electrónico de trámites migratorios, se puede verificar su denuncia, y afirmó que ya compareció ante las autoridades federales para hacer hincapié en esos señalamientos.

Además de esos actos de corrupción, recalcó que de territorio guatemalteco al de Chiapas, los migrantes están pagando actualmente para poder pasas, otros 120 dólares.

También afirmó que siguen llegando migrantes todos los días a Tapachula, “cuando en la ciudad hay varados unos 60 mil migrantes”. De ellos, dijo, son como siete mil quinientos haitianos y unos cuatro mil quinientos cubanos, mientras que el resto son de otras nacionalidades.

“Tienen que pagar la extorsión del que están siendo objeto, porque es una extorsión, y son visas que, si bien tienen todo un trámite, salen a través de la corrupción que existe en el INM”, insistió.

Por si fuera poco, detalló que ahí “hay nepotismo, tráfico de influencia y extorsión, en la que están cayendo miles de migrantes, sobre todo centroamericanos, cubanos, haitianos, que repercute no solo en las actividades de la gente de la frontera sur sino también en la salud, debido a la pandemia del Covid-19, por la aglomeración de la gente”, abundó.

Alertó que lo que viene caminando desde Centroamérica hacia Chiapas es “un éxodo masivo de migrantes de muchas nacionalidades.

Calculó que al menos uno cuatro mil de ellos podrán superar las barreas que encuentren es sus caminos hasta llegar a territorio mexicano, “para engrosar la lista de estos sesenta mil que ya hay acá”.

Comentó también que las autoridades migratorias de Costa Rica informaron a los organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos, que viene hacia Chiapas unos 30 migrantes, la mayoría haitianos que ya dieron positivo al Covid.

“Sabemos que es un contagio que tarde o temprano tenemos que llegar a tener todos en algún momento debido a las aglomeraciones y que no se respeta nada en Tapachula, y esto agrava lo que puede pasar en la Frontera Sur”, puntualizó. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa Argüello