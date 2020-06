Caos Para Conseguir Tanques de Oxígeno a Pacientes con Coronavirus, Acaparadores Hacen Negocio Redondo

*CON EL INCREMENTO DE PERSONAS CON EL CONTAGIO, CADA VEZ ES MÁS COMPLICADO ADQUIRIR UN CILINDRO CON OXÍGENO. *LA ENTREGA DE UN TANQUE RECARGADO SE LLEVA HASTA TRES DÍAS.

Tapachula, Chiapas; 17 de junio.- Conforme se ha llegado a la cima de la contingencia y el número de contagios ha ido en aumento, la necesidad de tanques de oxígeno para los pacientes contagiados de Covid-19 ha provocado un caos para poderlos adquirir.

Al poniente de la cabecera municipal se encuentra una empresa distribuidora que atiende las necesidades de los habitantes de Tapachula y del resto de los municipios aledaños.

Aaron Liévano, familiar de un paciente con coronavirus, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que “cada vez se ve más dura la situación ante esta pandemia que está sucediendo. Hay más casos, muertos, muchos conocidos. Es crítico. Es algo preocupante”.

Explicó que todos los días tienen que hacer esas maniobras. Llegan a cargar un tanque vacío, mientras otro está trabajando con el enfermo.

“Afortunadamente ya es más estable la situación de mi paciente. Hace 15 días, él se vio grave y ahora, gracias a Dios, ya va saliendo. Es menos lo que se está ocupando”, explicó.

Desde su punto de vista, el uso de los tanques de oxígeno les ha servido en mucho, “porque es lo que da vida”.

Dijo desconocer en qué otro municipio cercano se pueda conseguir ese tipo de materiales, y que sabían solamente de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

En cuanto a los costos -en esa empresa- detalló que se deja un depósito de cinco mil pesos por cada tanque y se firma un contrato. Además, otros 2 mil 500 por concepto de renta del envase y 899 por el producto.

“Sí, es desgastante, porque ahorita tienes que partirte en dos, en tu familiar y en tu trabajo. Afortunadamente tengo la disponibilidad de poder moverme a donde quiera, pero los empleados no tienen esa oportunidad”, comentó.

Por su parte, José Andrés Mendoza Guevara, también familiar de otro paciente de Covid, narró que desde el lunes dejó el tanque para que lo recargaran y apenas este miércoles lo recogería, “porque han tenido mucho trabajo aquí y no se están dando abasto”.

En su caso, su familiar sigue su tratamiento en casa y solo pudo conseguir un tanque pequeño que tiene que estar recargando constantemente.

El lunes llegó muy temprano para hacer cola y habían 30 antes que él, solo para entregar los tanques. Aparte son las filas para adquirir o recoger los cilindros.

Hizo público que a él ya le dio esa enfermedad y que tuvo que internarse en la Clínica Covid, en donde asegura requirió de oxígeno y recibió excelente atención.

Los mismos que se encuentran realizando fila están vigilando que no lleguen a comprar los acaparadores, porque, hasta ahora no ha llegado personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a cumplir con esas responsabilidades.

En algunos municipios de la Costa de Chiapas, los ayuntamientos han solventado los gastos deposito y renta de varios tanques y los tienen disponibles, para que los agraviados solo tengan que pagar las recargas y tener la posibilidad de al menos uno de ellos.

En otras tiendas comercializadoras, se declararon en desabasto de tanques de oxígeno desde el lunes, así como de otros materiales y equipos que se están requiriendo para el manejo de pacientes infectados con ese virus, tal y como lo dio a conocer oportunamente EL ORBE.

Este miércoles, Tapachula registró el mayor número de contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, con 25 de los 69 casos reportados, mientras que Tuxtla Gutiérrez presentó 16 y Huixtla 5.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dijo en torno a Tapachula, que muchos de los casos se están detectando en los filtros sanitarios de la ciudad y eso permitirá atender a las personas oportunamente y evitar más contagios. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello