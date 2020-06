Funerarias en Tapachula Reportan Desabasto de Urnas y de Ataúdes; una Sola Empresa Incinera 12 Cuerpos al Día

*INICIAN LA VENTA DE ATAÚDES DE CARTÓN AL AGOTARSE LOS DE MADERA. *TAPACHULA, HUIXTLA Y TUXTLA CHICO DONDE MAS SERVICIOS FUNERARIOS HAN REQUERIDO, DEBIDO A FALLECIMIENTOS DE CORONAVIRUS.

Tapachula, Chiapas; 22 de Junio del 2020.- Empresas funerarias en la localidad confirmaron que en el último mes se alcanzaron grandes incrementos en el número de servicios a la población, sobre todo el de incineraciones.

Ejemplo de ello, Manuel Chacón Gálvez, gerente comercial de Funerales Bravo, consideró en entrevista a rotativo EL ORBE, que aún no se puede decir que ya pasó lo fuerte de la contingencia, pero reconoció que los mayores problemas se vivieron a finales de Mayo y principios de Junio.

Reveló que llegaron a tener hasta doce incineraciones diarias y la misma cantidad en cuanto a los entierros, “los cuales venían tanto de la Clínica Covid, del IMSS, y algunos que fallecían en su domicilio. La mayoría de esos casos con sospechas de coronavirus, pero solamente uno de cada diez con un certificado que lo confirmaba”.

Consideró que fechas como el 30 de Abril (Día del Niño) y el 10 de Mayo (Día de las Madres), fueron muy importantes para la propagación del virus, ya que mucha gente se aglomeró y es dónde vinieron los contagios masivos.

Esperemos -recalcó- que, en el Día de Padre celebrado este domingo, no haya sido otro detonante de contagio y que, por el contrario, las personas hayan hecho conciencia y entendido el verdadero problema de la pandemia.

Abundó que han recibido también muchas solicitudes de servicio de los municipios de Tuxtla Chico y Huixtla.

En torno a lo local, reveló que el mayor número de servicios por deceso los han atendido en los fraccionamientos Cafetales (unos 25), así como en Bonanza (12).

“La problemática es grave en toda la República. Hay Estados o ciudades con muchos más problemas que nosotros en cuanto a la tasa de mortalidad y eso hace que los insumos funerarios se hayan agotado, así como los guantes y los cubrebocas”, recalcó.

En el caso de la empresa que él representa, dio a conocer que se les agotaron las urnas y los ataúdes.

“Actualmente llevamos diez días sin ataúdes y no hay una fecha decretada para que los surtan. Por ello, lo que hemos hecho es optar por comprar ataúdes de cartón, que son más económicos y al final de cuenta es un entierro directo cuando fallecen por Covid”, abundó.

Asimismo, que han invertido mucho en protección, y comprar trajes de alta tecnología, al igual que máscaras, equipos de prevención de nivel muy alto, “pero no estamos ajenos a podernos contagiar, como cualquier persona que atiende cadáveres con Covid”.

En ese sentido informó que “hemos tenido cuatro compañeros que han presentado malestares o síntomas y por ello se han mandado a descansar una cuarentena, como marca la Secretaría de Salud. Afortunadamente ya se encuentran mejor”.

Al menos los trabajadores de esa funeraria, según explicó, viven aislados de sus familiares. Para ello han rentado en otras partes o se han quedado a vivir en las instalaciones de la empresa.

Recordó que los primeros 80 servicios de incineración los hicieron de manera gratuita, pero que los deudos los acusaban del fallecimiento de sus familiares y por eso decidieron quitar ese apoyo a la sociedad y ofrecerlo, mejor, sólo por contrato.

“Antes teníamos de cuatro a diez cremaciones al mes, ahora tenemos de diez a doce diarias, entonces estamos hablando de mil por ciento de incremento en nuestras instalaciones. Obviamente eso ocasionó molestias con los vecinos, por miedo a que el humo podría llevar el virus”, reconoció.

Lo que va del mes de Junio llevan aproximadamente 160 cremaciones, “ya que las primeras dos semanas fueron muy intensas”. EL ORBE / Enrique Salazar