Sedena y Marina Toman el Control de Aduanas y Puertos del País

* Para Frenar Corrupción y Trasiego de Drogas.

Manzanillo, Colima- Frente a los altos índices de corrupción y la introducción de grandes cargamentos de droga, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) tomaron el control de las aduanas y los puertos del país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Sexta Región Naval en esta ciudad.

Dijo que realizó el anuncio esta mañana en la reunión del gabinete de seguridad, en la que participaron los titulares de ambas corporaciones, así como el secretario de Seguridad Pública, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera y el director general Aduanas y posteriormente se le notificará formalmente al secretario de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con López Obrador, siempre ha habido cambios en las aduanas, pero se mantienen las mismas estructuras, o hay cambios en lo administrativo, pero no se apoya en seguridad, por lo que “para que se entienda mejor, lo que va a iniciar es la intervención en aduanas y en puertos, integral; es la administración y la vigilancia.

Expuso que la acción que se realiza ahora con los puertos y las aduanas “es algo parecido a lo que hicimos con las instalaciones de Pemex para combatir el huachicol; recuerden que en la Torre de Pemex el piso tres estaba dedicado, supuestamente, a detectar las tomas clandestinas, había un sistema de monitoreo muy sofisticado y sabían cuándo perdía presión un ducto y estaban robando, pero sonaba la alarma y sonaba y sonaba, y nadie hacía nada porque había un contubernio”.

Limpia

Por su parte, el director general de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, narró que desde hace algunas semanas habían venido trabajando con la Secretaría de Marina en una propuesta integral para que, en el caso de las 49 aduanas (las 17 aduanas marítimas, las aduanas fronterizas y las aduanas interiores), “comenzáramos en el marco de lo que se tiene firmado de convenios, recordando que la presencia de la Sedena y de la Semar no es nueva en el trabajo de cuidado de auxilio en las aduanas de México”.

Mencionó que con la instrucción que ha girado el presidente en el marco del gabinete, “vamos a establecer el mecanismo para que las administraciones de las aduanas del país sean ocupadas por personal que provenga que de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina”.

A la vez, dijo Duarte, se buscará un mecanismo legal que permita mantener varios objetivos, entre ellos aumentar la recaudación en las aduanas, recordando que las aduanas le significan al país un ingreso de alrededor de 900 mil millones de pesos, mientras que una parte importante del IVA se cobra precisamente a través del sistema aduanero.

“Lo que hemos planteado siempre es que no se rompa ese esquema fundamental, que es garantizar el ingreso a las arcas públicas por el mecanismo de las aduanas”.

Otro de los objetivos es garantizar la seguridad nacional, sobre todo en los aeropuertos, las zonas fronterizas y evidentemente las marítimas, como el caso de Manzanillo, porque en el caso de la seguridad nacional todos sabemos que los tres elementos que constituyen el trabajo son evitar el ingreso de drogas, de armas y de moneda extranjera que se supone producto de actividades ilícitas, en ese marco tenemos que garantizar la segunda función de las aduanas, que es garantizar la seguridad nacional por los ingresos.

El tercer elemento, señaló Horacio Duarte, es el combate al contrabando, ya sea el técnico, que implica la entrada de mercancías subvaluadas, y el contrabando bronco, que es el ingreso simple y llanamente de mercancías que no pagan un solo impuesto.

Paralelo a lo anterior, dijo, se inició la revisión del tema de la corrupción, lo que propició la remoción de algunos administradores de aduanas y se han presentado seis denuncias en coordinación con la UIF, en tanto que el mes anterior renunció otro y dos más fueron removidos.

Comentó que en lo relativo a la incorporación de personal de la Secretaría de Marina a las aduanas, ya se empezó a trabajar con la dependencia una serie de cursos de capacitación para no perder el impulso del tema económico.

“Es muy importante la seguridad, pero también ya se estableció el mecanismo de un curso para que el personal que se está incorporando conozca lo que es el procedimiento aduanero y del comercio exterior, precisamente para que no pase que queriendo tapar un hueco como es la seguridad, vayamos a destapar el tema del ingreso”, concluyó Duarte. APRO