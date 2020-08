Se Reúnen Maestros, el Gobernador y Federación Para Atender Problemas Añejos del Magisterio

*EN EL ENCUENTRO VIRTUAL, LAS TRES INSTANCIAS REITERARON LA VOLUNTAD DE CONTINUAR COORDINADOS, EN BUSCA DE LAS MEJORES VÍAS DE SOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LOS DOCENTES, INFORMO EL MANDATARIO RUTILIO ESCANDON CADENAS.

México.- El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, encabezaron una reunión virtual con liderazgos de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), donde reiteraron el compromiso de trabajar coordinadamente para buscar las mejores vías de solución a las solicitudes magisteriales.

En este sentido, el titular del Ejecutivo estatal destacó el respaldo de la Federación para atender las distintas necesidades que han sido expuestas, así como su voluntad de continuar conformando alianzas y avances a favor de la educación, al tiempo de resaltar la importancia de evitar prácticas irregulares y establecer mecanismos legales a fin de responder a dichas peticiones.

Asimismo, explicó el decreto para extinguir las financieras e instituciones privadas que dañaban económicamente a las y los trabajadores de la administración estatal, violando las normas jurídicas, ya que no sólo les cobraban intereses abusivos hasta del 90 por ciento, sino que llegaban a descontar incluso el 100 por ciento de sus salarios.

“El gobierno, indebidamente, se prestaba a hacer esos descuentos y tomar en cuenta tasas de interés muy altas. Los trabajadores de la educación y de todo el gobierno estatal, seguirán teniendo créditos, pero se cambiará a un esquema que resguarde sus legítimos intereses. Tenemos toda la disponibilidad de ayudarlos en este proceso de transición, para disipar dudas y que ambos, Sindicato y Gobierno del Estado, protejamos sus derechos”, apuntó.

Escandón Cadenas aseguró que, con la nueva modalidad de préstamos a la base trabajadora, no se trata de lesionar la economía de la gente ni estar en contra de lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, sino de que tengan la posibilidad de salir adelante y mejorar su calidad de vida.

A su vez, Moctezuma Barrarán refrendó el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender con transparencia las solicitudes y contribuir a que las situaciones laborales de todas y todos los docentes mejoren de manera importante. “Tenemos que resolver estructuralmente los diversos temas, revisar juntos la forma que, presupuestal y legalmente, permita tener propuestas o posturas para que se solucionen”.

Igualmente, subrayó el avance del proceso de la convocatoria de cadena de cambio y el asunto de la caja de ahorro, tema en el que, dijo, Chiapas es pionero al beneficiar a las y los trabajadores con respecto al otorgamiento de créditos con tasas bajas y mejores condiciones de pago.

Por su parte, la secretaria de Educación de Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, informó ante autoridades federales, estatales y magisteriales que, a la fecha, se ha otorgado la basificación a 35 mil 851 docentes, que cumplieron con los seis meses y un día de servicio, y que no tienen observaciones en su desempeño, al detallar que, de manera legal y transparente, se avanza en este proceso que se encontraba rezagado.

En tanto, el líder de la Sección 7 del SNTE-CNTE, Pedro Gómez Bámaca, señaló que, aunque el gremio magisterial comprende la situación económica que atraviesa el país debido a la emergencia sanitaria, estará en la disposición de seguir trabajando en cada una de las mesas para la resolución de sus problemáticas.

Participaron en esta reunión: los titulares de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Óscar Flores Jiménez; y de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Francisco Cartas Cabrera; el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez; el consejero jurídico del Ejecutivo del Estado, César Amín Aguilar Tejada; y el subsecretario de Educación Federalizada de Chiapas, José Luis Hernández de León, y demás representantes de la Sección 7 del SNTE-CNTE, entre otros. Comunicado de Prensa