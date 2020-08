A la Baja los Casos de COVID-19 en Chiapas, Debemos Seguir Cuidándonos, Recomienda REC

*LA SUMA DE ESFUERZOS DE TODAS LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO HA ENCONTRADO ECO EN LA POBLACIÓN, AFIRMA. *HIZO UN LLAMADO A LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES A CUIDARSE CON MAYOR RESPONSABILIDAD.

Tapachula, Chiapas; 27 de Agosto de 2020.- Luego de llegar a tener hasta 50 pacientes hospitalizados muy graves por Covid-19, en las últimas horas dieron de alta al último infectado de esa enfermedad en el hospital «Vida Mejor», ubicado en Tuxtla Gutiérrez.

Así lo informó el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, como una muestra de ejemplo de que los chiapanecos unidos, sociedad y Gobierno, están logrando reducir el número de contagios y, por consecuencia, el índice de fallecidos.

Al presentar un balance de lo ocurrido hasta ahora con la contingencia en la entidad, el mandatario estatal afirmó que también el resto de las clínicas y hospitales que fueron habilitados para la atención de los enfermos de Coronavirus, también ya tienen muy pocos pacientes.

El programa sin precedentes que su administración puso en marcha hace ya casi un mes, de búsqueda intencionada de los afectados por la pandemia casa por casa, en todas las regiones del Estado, permitió frenar los contagios.

Por primera vez en la historia de Chiapas, no se esperó que los pacientes se presentaran a los centros de salud en búsqueda de atención médica. Esta vez, la iniciativa de Escandón fue la de llevar a los médicos a las viviendas de la población.

De esa manera fueron evaluados y se les dio medicamento a aquellos que presentaban síntomas relacionados con la presencia de ese mal, además de que se les dio seguimiento.

Es medida vino a reforzar otras medidas adoptadas con anterioridad, como los filtros sanitarios; la suspensión temporal de establecimientos y actividades no esenciales; el cierre de espacios públicos para evitar aglomeraciones, el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

De igual forma, la suspensión de actividades burocráticas, la distribución de ayuda humanitaria y alimentos; la cancelación de las clases presenciales, entre muchas otras, ha dado excelentes resultados.

Contrario a lo que está ocurriendo en casi todo territorio nacional, el Estado ha logrado separarse del semáforo sanitario en rojo.

La suma de esfuerzos de todas las instancias de Gobierno ha encontrado eco en la población, que se ha sumado a esas tareas para hacer frente al Covid.

Por eso, este jueves, durante la reunión de la Mesa de Seguridad, el Gobernador convocó a las y los jóvenes y adolescentes a cuidarse del Coronavirus con mayor responsabilidad.

Así también, a las madres y padres de familia para que protejan a sus hijas e hijos, ya que en muchas ocasiones los casos asintomáticos pueden poner en riesgo de contagio a los sectores más vulnerables, como las personas adultas mayores.

El mandatario insistió en el llamado a las y los chiapanecos a no confiarse y acatar las medidas preventivas dentro y fuera del hogar, sobre todo lo referente al distanciamiento social, autocuidado e higiene, para cuidar la salud de los seres queridos y contribuir a la erradicación de esta enfermedad.

“Sigamos los protocolos y recomendaciones de las expertas y expertos de la salud. Tomemos en cuenta que nuestras abuelitas y abuelitos son personas vulnerables ante el coronavirus, por eso debemos tener mucha precaución y mantener nuestra sana distancia. Esto será una gran muestra de amor y cariño hacia ellos”, apuntó.

Sostuvo que Chiapas va bien en el combate al Covid-19, ejemplo de ello es que la curva de la pandemia sigue en descenso, pues cada día más personas superan la enfermedad y hay una mayor desocupación hospitalaria; sin embargo, el reto es no bajar la guardia para evitar que haya un rebrote.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó el trabajo comprometido de las autoridades federales, estatales y municipales, quienes, a pesar de la contingencia, no bajan la guardia para fortalecer las estrategias a favor de la paz, tranquilidad y bienestar de las familias.

De los 6 mil 247 casos de Coronavirus que han sido detectados en Chiapas, 5 mil 421 lograron vencer a la enfermedad y ya han sido dados de alta, incluyendo a 33 en las últimas horas. La Redacción