Delitos Comunes en Tapachula por la Participación de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 05 de Septiembre del 2020.- La Coordinación Regional de las Mesas de Seguridad y Justicia SOS, reconocieron este fin de semana que las estrategias empleadas en Chiapas han permitido colocar a la entidad entre los tres Estados más seguros del país en materia de delitos de alto impacto.

Aunque se dijo que hace falta mucho por hacer, porque los delitos comunes son cosa de todos los días, en donde hay demasiada participación de migrantes.

Jorge Gutiérrez Franco, titular de esa Coordinación, dijo en entrevista para EL ORBE que, los robos a transeúntes o a casa habitación se presentan casi a diario, pero no son delitos como los secuestros y homicidios, «que son un común denominador en otros Estados de la República, como Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Tamaulipas».

Recalcó que se ha logrado reducir los índices, aun cuando está región es frontera y tiene una migración flotante de alrededor de 50 mil personas.

«Se mantiene una relativa calma, lo que lógicamente tiene que ver la coordinación de las autoridades de los tres niveles de Gobierno y la sociedad, participando, exigiendo, haciendo campañas de denuncias, aunque sean de menor cuantía, pero que no se diga que un delincuente entra por una puerta y sale por otra», señaló.

Aunque también dejó en claro que, en la sociedad en general, hace falta mucha cultura de la denuncia del delito y la voluntad de darle seguimiento a las acusaciones, para que las autoridades tengan los elementos suficientes para armar las carpetas de investigación y los delincuentes reciban el castigo que se merecen, porque, de lo contrario, los van a soltar.

Es sumamente difícil el tener vigilancia policíaca las 24 horas al día en las más de 600 colonias y comunidades en Tapachula, reconoció, entre regulares e irregulares, y que por eso debe darse una minuciosa coordinación entre las tres instancias de Gobierno y la sociedad.

Por eso, indicó que ha sido muy importante la participación de la Guardia Nacional, la Armada de México, el Ejército Mexicano, así como las corporaciones estatales y federales con la municipal, y la participación activa de la población con sus denuncias, porque el pueblo sabe perfectamente quiénes son los delincuentes.

«Hay veces que son hasta familiares o conocidos. Tenemos que escuchar a la sociedad porque nos pueden decir quién está distribuyendo drogas o asaltando», recalcó.

Gutiérrez Franco reconoció que otra de las demandas más insistentes en la población son los antros de vicio, tanto las que tienen permisos como las clandestinas, porque se venden bebidas embriagantes en cantidades industriales durante las 24 horas del día.

Asimismo, que no sólo consumen en los mismos antros, sino también en las banquetas, y en las calles cercanas a las escuelas, en donde se generan problemas con los estudiantes, a pesar de que la ley lo prohíbe.

Ese aumento en la venta de bebidas alcohólicas, según apuntó, se ha extendido también las comunidades rurales, lo cual también está restringido por las leyes.

Detalló que se desconocen los motivos por los cuáles fueron suspendidos los operativos de Protección Civil, Salud y Alcoholes, además de fuerzas militares y policíacas, para la verificación de los antros de vicio, si estaban dando excelentes resultados.

Y es que recordó que no solo se logró reducir el número de accidentes y de otros delitos, sino también se clausuraron infinidad de establecimientos por diversas irregularidades.

Consideró, en base a las estadísticas de ese organismo, que uno de los puntos de la ciudad donde mayormente se cometen delitos en la ciudad, es la parada de ascenso y descenso de pasaje de las unidades del transporte colectivo.

Lamentablemente, cuando se hacen redadas en el centro de la localidad, los pandilleros se trasladan de inmediato a las colonias populares para seguir haciendo de las suyas, «porque la delincuencia no duerme, está totalmente organizada; cae uno, pero surgen otros, ya que de eso viven», sostuvo.

También destacó que en las colonias hay muchas casas abandonadas y ahí se van a meter los delincuentes, tanto migrantes como mexicanos.

Por eso hizo un llamado a las autoridades para que prioricen las acciones preventivas, y que éstas vayan acompañadas de labores de inteligencia que permitan detener a los responsables de los delitos y meterlos a la cárcel. EL ORBE / M. Cancino