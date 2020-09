Detectan Daños en la Estructura de Otros dos Puentes en Tapachula

Los daños al parecer son provocados por el exceso de carga de los tráilers que han tomado esas rutas.

* Frente a Framboyanes y a un Costado del IMSS.

Tapachula, Chiapas; 12 de septiembre del 2020.- Especialistas en el ramo de la construcción detectaron fallas en otros dos grandes puentes en la ciudad, como el que paralizó el uso del libramiento, e incluso reconocieron que se podrían desplomar en cualquier momento.

Hipólito Pérez Morales, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas, dio a conocer en entrevista exclusiva para EL ORBE, que todos los puentes son diseñados para soportar ciertas cargas vivas de todo tipo de trasporte, pero con límites máximos.

Puso de ejemplo al que se encuentra ubicado sobre el río Coatán, a un costado de las antiguas instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que fue construido después de que el anterior se desplomó durante el paso del huracán Stan, en octubre del 2005.

Ese puente se diseñó muy bien con pilotes, pero pudiera colapsar porque tal vez no estaba considerado el sobrepeso como al que está siendo sometido todos los días con los tráilers de carga que están siendo desviados por el cierre del libramiento.

Comparó ese caso con lo que ocurre con las calles, que el mismo sobrepeso las destroza, las componen y se vuelven a deteriorar, porque no pueden soportar las cargas.

Cerca de ahí, frente a las nuevas instalaciones del IMSS, está otro puente, pero con problemas más graves.

«Las principales causas que originan colapsos de algunos puentes en el mundo y podía ser en Tapachula, podrían ser deficiencias en su construcción por un mal proceso, así como derivarse de fenómenos naturales como son inundaciones, crecientes y socavaciones, explicó.

En el caso explícito de ese puente, consideró que puede haber deficiencias en el diseño, «porque también se tiene que considerar todo lo que nos puede interferir, puede fallarnos por sismos, por falta de mantenimiento e inspección que es un causal que, por lo regular, les da una mala vida acelerada o una deficiencia a los puentes».

A eso se le podría agregar los fuertes vientos, tornados, huracanes o, en muchas ocasiones, el fuego.

Descartando todo eso, supuso que también la sobrecarga estaría provocando los daños, «y debemos de tener cuidado con el tráfico pesado de camiones, porque una falta de control nos puede fallar, porque hay tráilers que exceden el peso limite».

Recordó que esa infraestructura fue diseñada para aforos vehiculares, pero no los de carga a lo que está siendo sometidos actualmente.

En la parte alta del puente hay una pronunciada cuarteadura a lo ancho, muy similar a la detectad al del libramiento, que obligó a Protección Civil a clausurarlo porque podría desplomarse en cualquier momento, y eso que aquel fue construido para cargas pesadas, ya que también se cayó en el 2005.

Cabe recordar que, en el sexenio pasado, el puente que se encuentra sobre el río Texcuyuapan, en la entrada oriente de la ciudad, se derrumbó repentinamente por supuestas fallas y se tuvo que construir por completo, así que ya son varios casos similares en Tapachula. EL ORBE / Miguel Laparra