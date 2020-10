Acompaña REC al Presidente AMLO en la Supervisión del Tramo 1 del Tren Maya

* En Palenque.

* EL GOBERNADOR REFRENDÓ LA LEALTAD Y APOYO DEL PUEBLO DE CHIAPAS EN LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS.

*EL MANDATARIO FEDERAL DIJO QUE PERMANECE ATENTO AL AVANCE DE ESTA INFRAESTRUCTURA QUE REIVINDICA AL SURESTE, Y QUE LOS APOYOS SOCIALES ACOMPAÑAN A ESTA MAGNA OBRA.

Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar la obra en el Tramo 1 del Tren Maya, Palenque-Escárcega, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó el apoyo del pueblo de Chiapas en el proceso de transformación que encabeza el mandatario federal en beneficio de la nación.

“Las y los chiapanecos nos consideramos los más cercanos a la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Cuenta con nuestra lealtad para sacar adelante los importantes proyectos de nación; sentimos un gran honor de estar a su lado, haciendo historia por México y Chiapas, por eso, decimos con mucha alegría: el Tren Maya ya está encarrilado”, expresó Escandón Cadenas.

Asimismo, agradeció a López Obrador por estar pendiente y supervisar personalmente los avances de esta infraestructura que comunicará a los Estados del Sur-Sureste y traerá grandes beneficios a la región. “Esto apenas inicia y ya la gente tiene empleo en la construcción de las vías. No cabe duda que las cosas van por buen camino, trabajando como usted lo hace, por el progreso de México”.

Tras señalar que la suma de esfuerzos entre el sector empresarial y el Gobierno es fundamental para consolidar este proyecto de gran dimensión, el presidente López Obrador resaltó que su administración apoya de manera equitativa a todas las regiones y entidades, sin embargo, dijo, el Tren Maya es trascendental porque reivindica al Sureste que por años estuvo abandonado, por lo que se mantiene muy atento al progreso en su construcción.

Destacó que tan sólo en Chiapas, un millón 656 mil personas son beneficiadas con los Programas de Bienestar del Gobierno Federal. “Esta cifra es importante porque es el acompañamiento de esta gran obra; no podríamos invertir en una infraestructura, destinando recursos del presupuesto y abandonando a la gente. Tenemos que poner en el centro de todo lo que hacemos a las personas y eso es lo que se hace en Chiapas”.

En esta gira de supervisión que inicia en Chiapas y culminará en Quintana Roo, el Presidente de la República manifestó su respaldo a las familias de Tabasco que han sido afectadas por las inundaciones, al tiempo de asegurar que las autoridades federales y estatales trabajan en coordinación para atender dignamente a la población.

Al informar sobre los avances de este primer tramo, que se encuentra en la etapa de construcción de terraplenes y terracería para los primeros 120 kilómetros del trazo ferroviario, Joao Ferreira, director de Mota-Engil, constructora encargada del proyecto, patentizó su compromiso de que esta obra, que representa un futuro promisorio y nuevas oportunidades en el Sureste, se cumpla en tiempo, calidad y presupuesto.

Por su parte, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, resaltó que gracias a esta infraestructura, no sólo se crean escenarios de prosperidad y miles de empleos, sino que se consolidará un modelo de movilidad incluyente, eficiente, seguro y sustentable, que redundará en la economía, la equidad social, el medio ambiente, y la salvaguarda y promoción del patrimonio natural y cultural del Sureste.

Finalmente, la secretaria técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Aída Castilleja González, detalló las tareas de investigación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural que se realizan en el marco del Tren Maya, e indicó el avance en los recorridos para el análisis y la verificación de vestigios arqueológicos, así como en la emisión de dictámenes técnicos.

Asistieron: el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; el fundador de grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán; el representante de China Communications Construction Company, Chen-Hao; y el presidente municipal de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez. Boletín Oficial