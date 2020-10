Venden Documentos Falsos a Migrantes, Acusan de Cómplices a Elementos del INM y Abogados

*LUIS GARCÍA VILLAGRÁN DIRECTOR DEL CENTRO DE DIGNIFICACIÓN HUMANA, AFIRMA QUE YA PRESENTARON DENUNCIAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. *ENTRE LOS DOCUMENTOS APOCRIFOS, CIRCULAN CONSTANCIAS DE REFUGIO, VISAS HUMANITARIAS, CREDENCIALES, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas. 21 de octubre del 2020.- El Centro de Dignificación Humana pidió este miércoles a las autoridades federales hacer válidas los cientos de acusaciones que asegura hay de parte de migrantes que han sido defraudados con documentos oficiales falsos con los que les garantizaron podrían seguir su camino al norte del país.

Las acusaciones ya estarían interpuestas en el Ministerio Público, pero por alguna circunstancia las investigaciones no han avanzado.

Luis García Villagrán, director de ese organismo defensor e los derechos humanos, dijo que en esos delitos podrían estar involucrados supuestos abogados de la localidad y personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

En entrevista para EL ORBE, señaló que en esa dependencia «sigue imperando este tipo de expedición de documentos apócrifos».

Reveló que detectaron también credenciales, luego de los cambios en el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios.

En esas irregularidades, apuntó, «algunos abogados que ya tenían compromisos adentro con la corrupción, estos que llamamos abogangsters, los huachicoleros de la migración, los que se aprovechan de la situación de los migrantes, de la desesperación, entregaron fuertes cantidades de dinero a quiénes tenían el poder hasta hace 15 días».

Según García Villagrán, desde esas oficinas se están expidiendo credenciales apócrifas de Visas Humanitarias que las están vendiendo hasta en 800 dólares cada una, unos 15 mil pesos mexicanos.

Recalcó que, ya con esos documentos, los migrantes tratan de seguir con rumbo al interior del país, pero que son detenidos y llevados a la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, y en el mejor de los casos, son echados afuera.

Con las supuestas Visas Humanitarias, comentó que los migrantes son engañados que son documentos legales, pero que no pueden salir de Chiapas, y de todos modos continúan varados alrededor de 60 mil extranjeros.

Mencionó varios ejemplos, como el de varios haitianos, «a quienes les han dado en su momento constancias de refugio apócrifas, visas humanitarias, reconocimientos en la condición de refugiados, entre otros. Estamos hablando de cientos».

Por eso hizo un llamado también a los migrantes para no dejarse engañar y denunciar los actos de corrupción, y ue no acepte ningún documento oficial de parte de civiles, incluyendo los «abogados», porque muy probablemente se trata e un fraude impune. EL ORBE / M. Cancino